BMW’nin geçtiğimiz Eylül ayında Frankfurt Otomobil Fuarı’nda tanıttığı i3s modeli, yeni süspansiyon sistemi, 184 beygir gücündeki yeni elektrikli motoru ve BMW’nin yeni geliştirdiği çekiş kontrol sistemi ile ön plana çıkıyor.

Bu sistem, BMW’nin iddiasına göre geleneksel çekiş kontrol sistemlerinden 50 kat daha hızlı olan bu sistemin işleyişi ise aslında çok farklı değil. Geleneksel sistemler gibi araç beynine gönderilen sinyaller yerine, direkt olarak aracın güç aktarmalarına iletilen veriler, anında işlenerek aracın daha iyi yol tutmasını ve aracın patinaj çekmesini engelliyor. Bu sistemi geliştirmedeki amaçlarını, geleneksel sistemlerin elektrikli araçlar için yavaş kaldığı ve aracın yüksek torkunu her saniye yere aktarmasından dolayı olduğunu söyledi.