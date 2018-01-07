9 dk şarjla 200 km gidiyor!

Türkiye’de sadece 1 adet bulunan ve Amerika’nın lüks elektrikli spor otomobil üreticisi olan Fisker, Karma ile ortak ürettiği modelinden sonra ilk defa yeni bir otomobil piyasaya sunmaya hazırlanıyor. 13 Ocak tarihinde satışa hazır haliyle CES fuarında sergilenecek olan Fisker Emotion, Tesla’ya sıkı rakip olacak gibi görünüyor. Fisker şirketinin sahibi olan ve Aston Martin DB9, V8 Vantage, BMW Z8 ve X5 modellerinin tasarımcısı olan Henrik Fisker, artık tek başına elektrikli otomobil üretme peşinde. Çok farklı bir batarya yapısına sahip olan otomobil “Dünyanın en yüksek enerji yoğunluğuna sahip bataryası” ile dünyada ilk olacak. Tek şarjla 650 km menzile sahip olan model, sadece 9 dakikalık şarj ile 200 km yol yapabilecek. Bu değerlerin dışında 260 km/s son sürate sahip olan otomobil, 3 boyutlu harita taraması ve otonom sürüş sistemi ile Tesla’nın ciddi rakibi olacak. Fisker EMotion, Amerika’da 130 bin dollar civarında bir bedelle satış sunulacak.