Aile boyu konfor

Ülkemizde herkesin sahip olmak istediği ve çoğu kişinin hayallerini süsleyen Crossover ve SUV segmentindeki otomobiller, lüks donanımları nedeniyle yüksek fiyatlara satılıyor. Lüks markalardan satın alınmak istendiği ise bu fiyatlar dudak uçuklatıyor. Fakat büyük ve lüks bir Crossover’a daha uygun fiyatla sahip olabilirsiniz. Fakat burada bir ön yargıyı yenmek gerekiyor. Peugeot’un marka algısı ne yazık ki ülkemizde çok kötü. Eski nesillerinde yaşanan sorunlar, ülkemizde de çözülmüş olsa da çoğu kişinin gözünde hala sorunlu bir marka. Fakat Peugeot bu sorunları aşalı oldukça fazla süre oldu.

Gelişen teknoloji ile sorunlarını yok eden Peugeot, verimli motorları ve sunduğu yeni tasarımlar ile tüm dünyada dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Ülkemizde de önyargıları kırmaya devam eden Peugeot, satış adetleri ile bu çalışmalarda başarılı olduğunu gösteriyor. SUV ve Crossover segmentinden bahsediyorduk. Hızla büyüyen bu segment, tabi ki Peugeot’un da dikkatini çekti ve o yöne yoğunlaşmasını sağladı. Önce herkesi şaşırtan i-Cocpit sistemi ile karşımıza çıkan Peugeot, C Crossover segmentinde bulunan ve rakiplerine göre hem tasarım hem de sundukları anlamında geride kalan modeli 3008’i yeniledi. Bu yenilenme markanın yeni yüzüyle birlikte hem şık hem de teknolojik olmuştu. Beğenilen 3008’in ardından markanın satışları düşen modeli 5008’e gelmişti sıra.

Peugeot artan Crossover satışları ile devasa bir Crossover tasarladı. 5008’in fonksiyonel ve geniş iç mekanı ile bu tasarımı harmanlayan Peugeot, ortaya mükemmel bir otomobil çıkartmayı başardı. Yerden yüksek yapısı, araziye uygun görüntüsü, Peugeot’un son yıllarda çıkarttığı en iyi tasarımla ortaya çıkan yeni 5008, dış görüntüsü ile herkesi kendine hayran bırakmayı başardı. İç mekanda da yeni i-Cocpit sayesinde dikkatleri üzerine çeken otomobil, kaliteli işçiliği ve Premium segmenti kıskandıracak kadar kaliteli malzemeleri ile taktiri hak ediyor. Bizlerin test ettiği GT-Line donanım seviyesinde daha dinamik çizgilere sahip olan 5008, önden bakıldığında tıpkı Peugeot 3008 gibi görünüyor. Yan tarafa geçtinizde ise büyüyen yapı direkt olarak fark ediliyor. 7 koltuklu olmasının verdiği heybet ile uzun bir arka kısma sahip olan 5008, arka tasarımda ise aslan pençesi görünümlü stop lambaları ile gece fazlasıyla şık görünüyor.

Mükemmel işçilik, mükemmel kalite

İç mekana geçtiğimizde ise yine 3008’den farksız bir iç mekan bizi karşılıyor. Peugeot’un son yıllarda yaptığı en iyi iç tasarım olan i-Cocpit, aracın içinin çok teknolojik görünmesini sağlıyor. Tamamen ekrandan oluşan kadranlar, navigasyon ekranı gibi özellikleri üzerinde barındırıyor. Konsolun ortasına konumlandırılan yeni multimedya sistemi ise alışması oldukça kolay bir sistem. Klima, multimedya gibi fonksiyonların kontrol edildiği bu sistemde, arada ufak gecikmeler olabiliyor. Fakat bu sinirlerinizi bozacak kadar ya da önemli bir işlevi aksatacak kadar değil. Apple Car Play ve Android Auto desteğine sahip olan sistem günümüz teknolojilerini de karşılamakta zorlanmıyor. Yeni nesil telefonlarda gördüğümüz kablosuz şarj sistemine de sahip olan araç, teknoloji konusunda da lüks segment modelleri kıskandırmayı başarıyor. Bir otomobil bu kadar kusursuz olamaz dediğinizi duyar gibiyim. 5008’in kusurları yok mu? Var tabi ki. Araca inip binerken paçalarınızın kirlenmesini engelleyen ve aracın en alçak noktasına kadar uzanan kapılar, bu kadar yüksek bir otomobilde kaldırıma yakın yanaştığınızda inememenize neden oluyor.

Güzel düşünülen bu detayın böyle bir soruna neden olması ne yazık ki üzücü oluyor.

Ülkemizde 3 farklı motor seçeneğine sahip olan 5008, benzinli seçeneklerde 1.2 PureTech 130 beygir otomatik, 1.6 THP 165 beygir otomatik olarak tercih edilebiliyor. Dizelde ise 1.6 litre 120 beygir BlueHDi motora ve otomatik şanzıman seçeneğine sahip. Bizim test aracımızda da bulunan 1.6 litrelik dizel motor, aracı ilk gördüğünüzde “Acaba bu motor bu aracı kaldırır mı?” sorusunu sormanıza neden oluyor. Fakat hiç şüpheniz olmasın. Peugeot’un geliştirdiği bu motor 5008’in kusursuz şekilde yol olmasını sağlıyor. EAT6 ismindeki 6 ileri tam otomatik şanzıman ile mükemmel bir koordinasyonla çalışan motor, aracın 0-100 km/s hızlanmasını 11.9 sn’de tamamlıyor. İyi bir performans verisi olmamasına rağmen, 184 km/s maksimum hıza ulaşan aracın motorunun ne kadar verimli olduğu ise tüketim değerlerinde ortaya çıkıyor. Fabrika verisine göre 100 km’de ortalama 4.3 litre yakıt tüketen otomobil, bizim testimiz sonunda 5.6 litrelik ortalama tüketime imza attı. Bizce çok makul olan bu tüketim değeri, aracı tercihleriniz arasına koymak için bir neden. Test aracımızın 228 bin TL’lik fiyatı ise Premium otomobil konforunu uygun fiyata alacağınızı gösteriyor.