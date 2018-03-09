Alfa Romeo'da yarısı şimdi yarısı seneye
Alfa Romeo’nun lüks ve dinamik kompakt sınıf temsilcisi Giulietta’da Mart ayında da çok özel alım fırsatları sunuluyor.
Alfa Romeo'nun dinamik kompakt sınıf temsilcisi Giulietta, Mart ayında büyük bir ödeme avantajıyla satışa sunuluyor. Çift kavramalı TCT otomatik şanzıman ve 1.6 JTDM 120 HP turbo dizel motor seçeneğiyle öne çıkan 2017 model Giulietta Super modelleri, “Yarısı Şimdi, Yarısı Seneye” ödeme fırsatıyla otomobilseverlerin karşısına çıkıyor. Mart ayına özel 1.28 faizli kampanya kapsamında 74 bin 200 TL’lik ilk ödeme Mart 2018’de, geri kalan ödeme Mart 2019’da gerçekleştiriliyor.
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