Almanya’da Jaguar elektrikli taksi filosu kuruldu

2008 yılında Münih’te bir taksi şirketinin günlük kullanımda hibrit otomobillerin ne kadar karlı olduğunu test etmek için başladığı Toyota Prius Hibrit macerası, artık elektrikli otomobillere dönmüş durumda. Yapılan testlerde Prius’un hem yakıt hem de bakım maliyeti açısından avantajlı olduğunu gören firmalar ise hızla Pruis’lara geçtiler.

Şimdi ise sıra elektrikli otomobillerde. Almanya’da taksilerde en çok kullanılan Mercedes E Serisi, hala en çok satan modeller arasında yer alıyor. Fakat değişen standartlar insanları elektrikli alternatiflere de itmeye neden oluyor. Jaguar’ın bir deneme olarak göreceği 10 adet I-Pace Munih taksi merkezine teslim edildi ve bu araçların bu tarz işlerde ne kadar verimli olacağı da bu kullanım sonrasında ortaya çıkacak.