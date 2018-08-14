Alonso Le Mans Yarışı’nda Mobil 1’in desteği ile zafere ulaştı

ExxonMobil’in bir markası olan Mobil 1 TM sentetik motor yağları, motor sporları dünyasının en zorlu yarışı olarak nitelendirilen Le Mans’da, Toyota Gazoo Racing Takımı’nı zafere taşıdı. Yüksek ısı ve ağır çalışma şartlarında dahi mükemmel koruma ve yağlama sağlayan Mobil 1 motor yağlarının desteğiyle piste çıkan Toyota LMP1 yarış otomobilleri ve ilk kez Le Mans Yarışı’nda sahne alan Fernando Alonso, günün kazananı oldu. Eski Formula 1 pilotları Fernando Alonso, Kazuki Nakajima ve Sebastien Buemi üçlüsü, pole pozisyonunu elde etti ve yarış sonuna kadar pozisyonlarını koruyarak önemli bir başarı elde etti. Öte yandan bu sene 70’inci yıldönümünü kutlayan Porsche’nin Michael Christensen, Kevin Estre ve Laurens Vanthoor pilotajındaki 92 kapı numaralı otomobili de Mobil 1 motor yağlarının desteğiyle GTE Pro sınıfında 1’inci olurken takımın diğer aracı 91 kapı numarasıyla yarışı 2’nci tamamladı. Böylece Porsche kendi sınıfında ilk iki sırada yarışı tamamlamış oldu.

24 Saat Le Mans, motorsporlarının en zorlu ve en yüksek dayanıklılık yarışı olarak dikkat çekerken, Mobil 1 sentetik motor yağları için de ideal bir test ortamı sağlıyor. Yarış otomobilleri 24 saat boyunca kesintisiz bir şekilde yüksek performans ile çalışırken, takımlar yarış boyunca otomobillerinden her bir turda en yüksek performansı elde edebilmek için mükemmel bir yağlayıcıya ihtiyaç duyuyor.