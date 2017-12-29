Amerikan devi elektrikli otomobil üretecek!

Şu güne kadar satın alabileceğiniz en güçlü Corvette, Z06’ydı. Fakat işler elektrikli motorların gelişmesi ile değişti. Yollara yeniden çıkacak olan elektrikli Corvette, daha öncesinde de denenmiş fakat başarılı olmamıştı. Chevrolet ise bu sorunlarının tamamen giderildiğini açıkladı. Bu elektrikli Corvette ise, Z06’nın motorunun çıkartılıp yerine elektrikli motor konulmuş versiyonu. Fakat bu motor 800 beygir gücünde. İsmi ise Jenerasyon GXE.

Chevrolet’in yaptığı açıklamaya göre, elektrikli otomobillerin sıkıcı ulaşım aletleri olmaması gerektiği, eğlenceli ve mutlak performansların birleştiği bir otomobil olduğunu söylüyor. Corvette’i geliştiren mühendisler ise bunu yapmak için 800 beygir ve 950 Nm torka sahip bir motoru aracın kalbine yerleştirdiler. Bu motor sayesinde 0-100 km/s hızlanmasını 3 sn’den daha kısa sürede tamamlayan otomobil 355 km/s hıza da rahatlıkla erişebiliyor.

Bir elektrikli otomobilden beklenenin üzerinde performans verileri sunan otomobil, bu güç için otomatik şanzıman kullanıyor. Fakat isterseniz bu aracı manuel şanzıman seçeneği ile de alabileceksiniz. Şaşırtıcı değil mi? Elektrikli otomobil ve manuel şanzıman. Araç bu kadar fazla güç ürettiği için mühendisler bir şanzımana ihtiyaç duymuş. Araçta tasarımsal değişiklik olmadığı için bulunan tüm yerlere konulan piller, aracın menzilinin ne yazık ki 130 km’de kalmasına neden olmuş. Bu veriler sakin kullanım için geçerli. Aracın tüm gücünü sürekli kullanacaksanız daha 50 km gitmeden şarjınız bitebilir. Tabi bu aracı almak için 750 bin dolar paranız varsa böyle dertleriniz olacak.