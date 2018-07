Anadolu Isuzu tasarım ekibi Innovator Of The Year 2018 ödülünü kazandı Anadolu Isuzu’nun 5 kişiden oluşan tasarım ekibi dünyanın en saygın tasarım yarışmalarından A’Design Award & Competition’dan “Innovator Of The Year 2018” ödülünü aldı.