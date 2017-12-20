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Ar-ge ve Tasarım Merkezleri Zirvesi’nde Temsa’ya birincilik ödülü

Üretim ve geliştirme süreçlerindeki başarısını ödüllerle taçlandırmaya devam eden TEMSA, 6.Özel Sektör AR-GE ve Tasarım Merkezleri Zirvesi’nde, otomotiv kategorisinde zirvede yer aldı.

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Sabancı Holding ve TEMSA yönetimi peş peşe alınan ödüllerin mutluluğunu yaşıyor. Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından geçtiğimiz günlerde düzenlenen 6. Türkiye İnovasyon ve Girişimcilik Haftası kapsamında sahiplerini bulan İnovaLİG Ödülleri’nde, “İnovasyon Döngüsü” kategorisinde birinci seçilen TEMSA’nın ödülünü, Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden almıştı. Bu başarının ardından TEMSA’ya yeni bir ödül de 6. Özel Sektör Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri Zirvesi’nden geldi.
 

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