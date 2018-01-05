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Aston Martin Hibrit otomobillere ilgi duymuyor!

İngiliz otomobil üreticisi hibrit otomobillere ilgi duymadığını açıkladı.

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Aston Martin, bu yaz için olan planlarını açıkladı. Açıklamada, kısa süre içerisinde hibrit otomobil üretmeyi düşünmeyen marka, tüm çalışmalarımızı yakıt ekonomisini düşürmek üzere yapacağız dedi. Bu açıklama ile daha yüksek verimli motorların geleceğinin haberini veren Aston Martin, Mercedes AMG’nin yeni motorlarını kullanmaya başlamıştı. 
 
Bu iyileştirmeler karşısında hibrit motorları kullanacak mısınız diye soran AutoExpress muhabirine, Aston Martin Ceo’su Andy Palmer, “Hibrit otomobiller sunmayı düşünmüyoruz. Hem daha yüksek bir maliyeti var hem de oldukça karmaşık sistemler” diye cevap verdi. 
 
Palmer “ Standart bir içten yanmalı motor hem daha düşük maliyetlere sahip hem de geliştirmesi daha kısa süren bir süreç. Fakat hibrit motorlar karmaşık ve fazla mühendislik giderlerine sahip. Bu çalışmayı yapmaktansa tamamen elektrikli otomobil üretmek için çalışmalar yapmayı tercih ederim. Yapacağımız çalışmalarda da insanların günlük gereksinimlerini rahatlıkla karşılayacak bir model üretmeyi isteriz” dedi.  Belki çok yakın tarihte değil ama ilerleyen zamanlarda V6 motora sahip bir hibrit otomobil üretebiliriz ama V6 motordan daha küçük motora sahip bir Aston Martin üretmek bizim için imkansız dedi. 
 
Palmer, Aston Martin’in geleneksel yapısından dolayı elektrikli otomobillerde çok zorlanmayacağını, ağırlık azaltma gibi bir düşüncesinin de olmayacağını da söyledi. İşin en zor kısmının pil üretimi olduğunu söylerken, Aston Martin’in 2021 yılına kadar saf benzinli motor sunacağına kesin gözle bakabilirsiniz dedi. 
 

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