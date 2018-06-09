Audi 2,5 litre TFSI 9 yıldır üst üste Yılın Motoru seçiliyor

Dünya genelinden 65 otomotiv editörünün oylarıyla belirlenen Yılın Motoru (Engine of The Year) 2017 Ödülleri’nde, yine gelenek bozulmadı, Audi’nin 2,5 TFSI motoru, bu yıl da kategorisinde, Yılın Motoru seçilerek, üst üste 9 kez bu ödüle layık görüldü.

Audi’nin yüksek performanslı spor otomobillerinin yer aldığı Audi Sport Ailesi’nin öne çıkan motorlarından biri olan 2,5litre TFSI motorunun karakteristik sesi, Audi motorsporları takımının 80’li yıllarda WRC Grup B sınıfında fırtınalar estiren otomobillerin sesine de bir selam niteliği taşıyor.

Premium otomobil sektöründe, en sportif markaların başında gelen Audi’nin,“ Performans Ligi“ olarak tanımladığı Audi Sport Ailesi’nin üyeleri çarpıcı tasarım, sportif sürüş ve öncü teknolojiyi bir arada otomobil tutkunlarına sunuyor.

Ürettiği 400 HP güç ve 400 Nm tork ile küresel otomotiv pazarında en güçlü 5 silindirli motor olan 2.5 TFSI hali hazırda TT RS Coupe, TT RS Roadster, RS3 Sedan ve RS3 Sportback modellerinde kullanılıyor. Bu motor, TT RS ve TT RS Roadster modellerini 0’dan 100 kilometreye 3.7 ve 3.9 saniyede ulaştırıyor. kompakt segmentin en güçlü modeli olan RS3 Sportback ise bu motor ile 0’dan saatte 100 kilometre hıza sadece 4.1 saniyede ulaşıyor.

Audi, 1999 yılından beri verilen Yılın Motoru Ödülleri’nde 14’üncü kez ödüle layık görüldü.