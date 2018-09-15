Audi dünyasında bir ilk olan 3D konfigürasyon Türkiye’de!

Audi’nin yeni üç boyutlu görselleştirme çözümü ‘Audi Visualization Engine‘ sayesinde müşteriler konfigüre ettikleri otomobillerini sanal ortamda en ufak ayrıntısına kadar etkileşimli ve gerçekçi bir şekilde inceleyebilecek, hatta tasarladıkları otomobilleri farklı arka planlarda görüntüleme imkanına sahip olabilecekler.

Bu uygulama yüz milyonu aşkın model-donanım kombinasyonunu ekrana getirebilme özelliğine sahip. Sistemin getirdiği bir diğer yenilik de iç panel kaplamaları, park lambaları ve farlar, açılır tavan gibi en ufak detayların bile etkileşimli olarak görüntülenebilmesi.

Seçilen model, herhangi başka bir uygulama ya da eklenti kullanmaya gerek olmaksızın doğrudan Audi web sitesi üzerinden, gerçek zamanlı bir şekilde üç boyutlu olarak oluşturuluyor. Audi’nin otomobil modellerine ilişkin verileri kullanan 3D uygulaması, bunları ekrana yansıtmak için ise oyun endüstrisinde de kullanılan render tekniklerinden yararlanıyor.

Audi dünyasındaki tüm dijital inovasyonları ve yenilikleri, hızla Türkiye’deki Audi tutkunlarıyla buluşturan Doğuş Otomotiv-Audi, markanın bu hizmetini Türkiye’de de hizmete sundu.

İlk olarak Audi’nin başlıca pazarlarında sunulan uygulamanın gelecekte daha da geliştirilerek çözünürlüğün 4K seviyesine yükseltilmesi, ülkelere özgü yeni arka planlar eklenmesi ve yetkili satıcılarda kullanıma yönelik ilave özellikler kazandırılması planlanıyor.