Audi dünyasının en iyileri Türkiye’den!

Audi Twin Cup, Audi’nin satış sonrası hizmetler alanında görev alan personelini tüm işleyişe hâkim olması yönünde motive ederek, Audi müşterilerinin memnuniyetini sağlamak amacıyla gerçekleştiriliyor. Yarışmada teknik ekipler arıza tespiti ve araç onarımı; servis ekipleri ise Audi ürün bilgisi ve servis prosedürleri konularında yarışıyorlar.

Bu yıl 14’üncüsü Avusturya’nın Saafelden kentinde düzenlenen Audi Twincup’ta, 34 ülkeden 67 takım yer aldı ve bu sene ilk defa distribütör temsilcileri de bu heyecana ortak oldu.

Organizasyonun “Audi Quiz Challenge” etabında, Audi’nin dünya genelindeki distribütörlerinden oluşan takımlara, Audi modelleri genel bilgileri, markanın tarihçesi, satış sonrası stratejileri ve gelecekte otomotiv sektöründe kullanılacak alternatif enerji seçenekleri gibi konular hakkında sorular soruldu. Takımlar ayrıca, yarışma süresince sürat ve bir takım olarak çalışabilme konularında da değerlendirildi.

Yarışma sonrasında, Doğuş Otomotiv- Audi Satış Sonrası Hizmetler Takımı, diğer distribütör ülkeleri geride bırakacak, Audi Quiz Challenge’ın birincisi oldu.