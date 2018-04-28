Audi e-tron Vision Gran Turismo Paris sokaklarında

Formula E, Avrupa turuna devam ediyor. Şampiyonanın 8’inci ayağı 28 Nisan Cumartesi günü Paris’te gerçekleştiriliyor. Audi Takımı Team Audi Sport ABT Schaeffler, Dôme des Invalides’teki mücadelede Daniel Abt ve Lucas di Grassi ile başarılı sonuçlarını devam ettirmeyi planlıyor. Bu yarışta da, Roma’da olduğu gibi Audi e-tron Vision Gran Turismo yine programın bir parçası olacak ve Race Taxi olarak otomobil tutkunlarıyla buluşacak.

Tam anlamıyla şehrin göbeğinde yaşanacak mücadele, 1,92 km’lik parkur çok sayıda kafe ve restoranların yer aldığı ve Dôme des Invalides'i çevreleyen caddede yaşanacak. Pilotlar, üçüncü kez düzenlenen Paris E-Prix'sinde "Circuit des Invalides"de 49 tur atacaklar.

Geçen sezonu pilotlar klasmanında şampiyon olarak tamamlayan di Grassi, Uruguay ve İtalya’da elde ettiği ikinciliklerden sonra, bu yarışı da podyumda tamamlayarak, üst sıralara yükselmesini devam ettirmeyi amaçlıyor.İki yıl önce Paris’teki yarışta birinci olan, ancak geçen sezon şansız bir şekilde puansız ayrılan Brezilyalı pilot, takımın ve aracın iyi durumda olduğunu, Paris’ten iyi bir neticeyle ayrılacaklarına inandıklarını ifade etti.

Paris’teki yarışa iyi bir pole pozisyondan başlamayı hedefleyen Daniel Abt ve Lucas di Grassi, geçen yarışlarda neler yapabildiklerini kanıtladıklarını belirttiler. Mart ayında Meksika'daki yarışta Formula E'deki ilk birinciliğini elde eden Daniel Abt, Paris'teki pistin çok dar ve teknik olarak zor olduğunu söyledi.

Takımın son durumuyla ilgili bilgi veren Takım Sorumlusu Allan McNish, Daniel Abt ve ve Lucas di Grassi’nin formda olduklarını, son üç yarışta diğer takımlardan daha fazla puan aldıklarını, bu güvenle de Fransa’ya geldiklerini belirtti. Roma'da gördükleri ilginin son derece güven verdiğini söyleyen McNish, bu yarışta seyircilerin bu kadar yakından takip edecek olmalarının da sevindirici olduğunu ve evlerinde mücadele edecek Fransız rakipleriyle eşit derecede bir yarış geçirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Paris’teki mücadele öncesinde, Roma’da en hızlı tur zamanına imza atarak ek puan alan ve genel klasmanda beşinci sıraya yükselen Daniel Abt böylece, Paris'te şampiyonanın ilk beşinden oluşan grubunda yer alacak. Takımın diğer pilotu Lucas di Grassi ise, sezonun başlangıcındaki dört yarışa katılmamasına rağmen, Fransa’ya sekizinci sırada geldi. Audi Sport ABT Schaeffler takımlar sıralamasında 12 yarış sonunda dördüncü sırada bulunuyor.