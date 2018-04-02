Son Dakika Haberleri 2

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

OTOMOBİL

  1. Haberler
  2. Otomobil

Audi'den elektrikli Formula aracı

Ingolstadtlı otomobil üreticisi Audi, Formula E'nin yeni sezonunda piste çıkacak aracı tanıttı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Audi’nin beşinci Formula E sezonunda yarışacağı otomobil için çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Aralık ayında başlayacak 2018-2019 sezonunda şampiyonluğu kovalayacak otomobilin ilk versiyonu olan F05, İspanya’da ilk kez pistte test edildi. Monteblanco pistinde 3 gün süren testlerde, elektrikli yarış otomobilinin ilk incelemeleri tamamlandı.

'DAHA YAPILACAK ÇOK İŞ VAR'

Otomobilin ilk pist testinden sorunsuz çıkmasının kendileri için çok iyi bir haber olduğunu söyleyen Audi Formula E Takımı Lideri Allan McNish, “Daha otomobili istediğimiz seviyeye getirmek için testler ve geliştirme anlamında çok işimiz var” diye konuştu.

Otomobil ile ilgili ilk izleniminin çok olumlu olduğunu söyleyen Audi Takımı Pilotu Luca di Grassi ise “Pistte uzun bir yol kat ettik ve mühendislerin kullanması için bolca veri topladık. İlk testin kesinlikle başarıyla sonuçlandığını söyleyebilirim” dedi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Öz kızına tecavüz eden adamın darp anı kamerada!

Öz kızına tecavüz eden adamın darp anı kamerada!

Yıllar sonra bulunan kayıp eşyalar

Yıllar sonra bulunan kayıp eşyalar

Üzerinden tam 100 yıl geçti

Üzerinden tam 100 yıl geçti

Yerin altından servet fışkırdı

Yerin altından servet fışkırdı

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA