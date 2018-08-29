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Auris yerine Corolla HB geliyor

Toyota’nın Auris ismi ile piyasaya sunulan otomobili eskiden olduğu gibi Corolla ismi ile tekrar piyasaya sunulacak.

  • star.com.tr / Çağatay Uğur
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Toyota’nın 13 yıl önce ismini Auris olarak değiştirdiği modeli Corolla HB, tekrar piyasaya çıkmaya hazırlanıyor. 2019 ilk baharında yollara çıkacak olan Corolla HB, Ford Focus’un en büyük rakibi olacak. Toyota’nın yeni TNGA platformunda üretilecek olan otomobilin İngiltere’de üretilmesi planlanıyor. Türkiye’de üretilen Corolla Sedan ise artık bazı Avrupa ülkelerinde satışa sunulmayacak. Fuar’larda yeni Auris olarak tanıtılan otomobilin, Cenevre Fuarı’nda alınan bildirimler sonucunda bu isme dönmesi gerektiğine karar verilmiş gibi duruyor. 

Dizel seçeneği kaldırıldı
 
Benzinli ve hibrit seçeneğine sahip olacak otomobilin artık dizel seçeneği sunulmayacak. Dizel seçeneğinin olmamasının nedenini, Toyota’nın 2017’de sattığı modellerinin %41’inin hibrit modeller olduğunu ve dizel seçeneğinin satışlarının çok azalması olduğunu söyleyen Toyota Avrupa sorumlusu Johan van Zyl, Şu anda C-HR modelinde de gördüğümüz 1.8 litrelik hibrit ve 1.2 litrelik benzinli motor seçeneklerinin bu otomobilde sunulacağını da söyledi. 
 

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