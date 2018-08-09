Auto King'in yeni CEO'su Ertuğrul Bul oldu

Türkiye’nin lider oto bakım ve onarım markası Auto King’de CEO ataması gerçekleştirildi. TEB Sigorta, Zurich Sigorta, Sigorta Dükkanım ve FU Gayrimenkul gibi şirketlerde uzun yıllar yöneticilik yapan sigorta sektörünün deneyimli isimlerinden Ertuğrul Bul, 07 Ağustos 2018 itibari ile Auto King’in CEO’su olarak göreve başladı.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nde lisans eğitimini tamamladıktan sonra Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nde Bölge Planlama master’ı yapan ve ardından Ziraat Bankası Bankacılık ve Sigortacılık Okulu’nda eğitim alan Ertuğrul Bul, profesyonel kariyerine Ziraat Bankası’nda başladı. Çalışma hayatına Garanti Bankası ve Garanti Sigorta’da devam eden Ertuğrul Bul, Garanti Sigorta’da CMO, CCO ve CFO gibi önemli görevlerde bulundu. Ardından TEB Sigorta'ya CEO olarak atanan Bul, daha sonra Zurich Sigorta, Sigorta Dükkanım ve Fu Gayrimenkul ve Yatırım Danışmanlık şirketlerinde CEO olarak görev yaptı.

Sigorta sektöründeki başarılı projeleriyle tanınan Auto King’in CEO’su Ertuğrul Bul, “Auto King ailesine katılmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyorum. “Türkiye’nin Yetkili Servisi” sloganı ile yola çıkan Auto King, her geçen gün, tüketicisine biraz daha yaklaşıyor, biraz daha güçleniyor. Auto King’e uzun yıllardır kazandığım deneyimleri aktarmak için sabırsızlanıyorum. Müşteri memnuniyetini daha da arttıracak projelere ve hizmet kalitemizi standartların üzerine taşıyacak yeniliklere imza atmayı hedefliyorum” dedi.