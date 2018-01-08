Son Dakika Haberleri 8

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

OTOMOBİL

  1. Haberler
  2. Otomobil

Avrupa'dan önce Türkiye'de!

Honda'nın yeni modeli Avrupa'dan önce Türkiye'de satışa sunuldu!

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Honda’nın ilk kez 2017 Frankfurt Otomobil Fuarı’nda sergilediği küçük sınıftaki temsilcisi makyajlı Jazz, yeni donanım seviyesi ve motor seçeneği ile 13 Ocak’ta yollara çıkıyor. Dış tasarımı ve iç mekan trimleri yenilenirken ürün gamına Dynamic adında yeni bir donanım seviyesi eklenen Jazz’da 130 PS güç üreten 1,5 litre hacimli i-VTEC benzinli motor da ilk kez kullanıma sunuluyor.
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uluslararası topluma verilmiş bir mesajdır

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uluslararası topluma verilmiş bir mesajdır

Plana göre yapılmayan tuhaf durumlar

Plana göre yapılmayan tuhaf durumlar

Vikinglerin bilinmeyen kılıç tarihi

Vikinglerin bilinmeyen kılıç tarihi

Böyle çılgın araba görülmedi

Böyle çılgın araba görülmedi

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA