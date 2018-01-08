Avrupa'dan önce Türkiye'de!

Honda’nın ilk kez 2017 Frankfurt Otomobil Fuarı’nda sergilediği küçük sınıftaki temsilcisi makyajlı Jazz, yeni donanım seviyesi ve motor seçeneği ile 13 Ocak’ta yollara çıkıyor. Dış tasarımı ve iç mekan trimleri yenilenirken ürün gamına Dynamic adında yeni bir donanım seviyesi eklenen Jazz’da 130 PS güç üreten 1,5 litre hacimli i-VTEC benzinli motor da ilk kez kullanıma sunuluyor.