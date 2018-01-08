Avrupa'dan önce Türkiye'de!
Honda'nın yeni modeli Avrupa'dan önce Türkiye'de satışa sunuldu!
Honda’nın ilk kez 2017 Frankfurt Otomobil Fuarı’nda sergilediği küçük sınıftaki temsilcisi makyajlı Jazz, yeni donanım seviyesi ve motor seçeneği ile 13 Ocak’ta yollara çıkıyor. Dış tasarımı ve iç mekan trimleri yenilenirken ürün gamına Dynamic adında yeni bir donanım seviyesi eklenen Jazz’da 130 PS güç üreten 1,5 litre hacimli i-VTEC benzinli motor da ilk kez kullanıma sunuluyor.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.