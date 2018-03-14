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B sınıfı ehliyet ile kullanılabilen Vespa Primavera 50

Vespa Primavera 50 modeli, A sınıfı motosiklet ehliyetine ihtiyaç duymaksızın, B sınıfı otomobil ehliyetiyle motosiklet tutkunları tarafından da kullanılabiliyor olmasıyla ön plana çıkıyor

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Vespa yeni modeli Vespa Primavera 50, A sınıfı motosiklet ehliyetine ihtiyaç olmadan, B sınıfı otomobil ehliyetiyle motosiklet tutkunları tarafından da kullanılabiliyor olmasıyla ön plana çıkıyor. Kalite ve tasarım konusunda tam anlamıyla rakipsiz olan İtalyan markası Vespa’nın Primavera 50 modeli, ayrıca bu özelliğiyle pazardaki önemli bir eksikliği de doldurmasıyla dikkat çekiyor.
 
Herkesin dikkatini çeken Vespa Primavera 50 modelinde siyah, kırmızı, beyaz, mercan ve mavi renklere yer verilirken, 49,9 cc hacmindeki tek silindirli, hava soğutmalı 3 supaplı motor ön plana çıkıyor. 6,4 litrelik yakıt deposu ve 1 litreyle 35,5 km yapabilen menzil kapasitesiyle uzun yolculuklar vaat eden Primavera 50, 16.400 TL’den başlayan ekonomik fiyatla satışa sunuluyor.
 

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