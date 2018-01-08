Babayiğit'e İngiliz dergiden ödül!

Otomobil tutkunlarının vazgeçilmez yayını BBC TopGear, her Ocak ayında olduğu gibi 2018 Ocak ayında da bir önceki yılın en iyi otomobillerini seçti. Derginin Türkiye editörlerince seçilen birbirinden iddialı otomobiller arasında Yeni Isuzu D-Max, Yılın Pick-up’ı ödülüne layık görüldü.

2017 yılında ülkemizde satışına başlanan Yeni Isuzu D-Max’te en büyük gelişim 1.9 lt hacminde, selefiyle aynı gücü sunan motoru oldu. Daha düşük karbon emisyonu ve yakıt tüketimiyle beraber, daha sessiz motor mimarisi Isuzu’nun pick-up segmentinde zirveye çıkmasına yardımcı oldu. Tasarımında yapılan geliştirmelerle 0,4 cd oranında daha düşük sürtünme katsayısı oranına sahip olan Yeni D-Max’te ayrıca iç ve dış tasarımda da gözle görülür değişiklikler dikkat çekiyor.

V şeklinde tasarlanan yeni ön burun tasarımıyla ve yüksek oturuş pozisyonuyla sınıfının en iyi sürücü görüş açısını sunan Yeni D-Max, arka koltuktaki yolcular için de hem diz hem de baş mesafesinde sınıfının en geniş alanlarından birini sunuyor.

Yeni darbe enerjisini emici tasarıma sahip kaput dizaynı, yeni ön tampon, yeni ön panjur, Led gündüz farları, ön tampona monte edilen nikelaj çerçeveli yeni sis farları, alaşım jantlar, 13 farklı dış renk seçeneği, Led stop lambaları ve bagaj kapağı D-Max’in dış tasarımındaki yenilikler olarak dikkat çekiyor.

Aracın iç mekanında ise yeniden tasarlanan gösterge panelinde merkezi bir gösterge ve daha net fontlar yer alıyor. Manuel şanzımanlı modellerde sürücülerin optimum yakıt ekonomisi sağlamasına yardımcı olacak bir vites değiştirme göstergesi de sunuluyor.

Isuzu D-Max V-Cross’da anahtarsız giriş ve çalıştırma, 6 hava yastığı, yeni gösterge paneli, elektrikli sürücü koltuğu, ön koltuk ısıtma sistemi, ön orta kolçak ve kapılardaki yeni yumuşak dokulu pedler, hem ön hem de arka koltuktaki yolcular için sunulan USB şarj portları, cruise control sistemi, D-VISION Multimedya sistemi, 8 hoparlör, 5 farklı şekilde katlanabilen ve 24 derecelik açısıyla son derece ergonomik arka koltuklar, 18” alaşım jantlar, yan basamaklar, nikelaj rollbar, kasa havuzu ve tavan rayları standart olarak sunuluyor.

Yeni D-Max’te sunulan Android işletim sistemine sahip “D-VISION” Multimedya Sistemi, tüm akıllı telefonlarla (Android ve IOS) Bluetooth bağlantısı kurulabiliyor. Navigasyon ve geri görüş kamerası gibi özellikleri de bünyesinde barındıran multimedya sistemi, 2’si tavanda yer alan toplam 8 hoparlörle pick-up araçlar içindeki en iyi müzik deneyimlerinden birini sunuyor.

Zorlu arazi şartlarında maksimum güvenlik

Yenilenen Isuzu D-Max, pek çok aktif ve pasif güvenlik özelliği ile sunuluyor. ABS, EBD, TCS, ESC ve BAS V-Cross modelinde standart olarak sunuluyor. ESC sistemi bir veya daha fazla tekerleğe fren uyguluyor ve sürücünün şeridinde kalmasına yardımcı olmak için motorun gücünü düşürüyor. ESC sistemi aynı zamanda yokuşta kalkış desteği (HAS) ve Yokuş İniş Kontrol sistemini (HDC) de destekliyor.

Yeni 1.9 lt motor ve şanzımanla hem performans hem de MTV avantajı

Küçültülerek yenilenen 1.9 litrelik motor, 164 PS güç ve 360 Nm tork üretiyor. Özel olarak yeni D-Max için geliştirilen yeni 6 vites, manuel veya otomatik olarak tercih edilebiliyor.

Yapılan geliştirmelerle 1.9 lt’lik motora sahip Yeni D-Max’in yakıt tüketimi selefine oranla %7 ila %18 oranında azaltılıyor. Yeni D-Max V-Cross, 1.9 lt’lik yeni motoru ve 6 ileri otomatik şanzımanla 7,8 lt/100 km ortalama yakıt tüketimi sergiliyor. 2018 yılında üretimine Türkiye’de başlanacak olan 4x2 baz modeli ise manuel şanzımanla ortalama tüketimde 6,3 lt/100 km gibi çok düşük bir veri sunuyor.

Türkiye’deki pick-up araçlar içinde en düşük motor hacmini sunan Yeni Isuzu D-Max, bu özelliğiyle 5 yıllık kullanım sürecinde 8000 TL’ye varan MTV avantajı sağlıyor. Ayrıca 5 yıl, 100,000 km garantisi sunulan D-Max’te bakım periyotları 20 bin km’de bir gerçekleşiyor.