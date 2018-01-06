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Babayiğit'ten Mardin’e 69 adet yeni minibüs!

Mardin’de başlatılan “Toplu Ulaşım Sistemi Araç Yenileme Projesi” kapsamında Nusaybin ilçesine 69 adet yeni minibüs alındı.

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Türk otomotiv sanayisinin yerli üreticisi Karsan, yurtiçi ve yurtdışı teslimatlarına hız kesmeden devam ediyor. Bursa’da yer alan iki fabrikasında toplu taşıma ve ticari araç üretimi gerçekleştiren Karsan, son olarak Mardin’de başlatılan “Toplu Ulaşım Sistemi Araç Yenileme Projesi” kapsamında Mardin’in Nusaybin İlçesi’ne 69 adet Jest+ minibüs satışı gerçekleştirdi. Satışı yapılan araçların ilk 20 adetlik bölümü Nusaybin’de düzenlenen tören ile teslim edildi. Nusaybin Nevruz Meydanı’nda gerçekleştirilen araç teslim törenine Mardin Valisi Mustafa Yaman, Mardin Ulaşım Daire Başkanı Erol Beşe, Nusaybin Şehiriçi Koop Başkanı İbrahim Bulmuşlık, Karsan Bölge Satış Yöneticisi Oktay Güven ve Atalay Otomotiv Yönetim Kurulu Üyesi Ali Rıza Atalay ile çok sayıda vatandaş katıldı. 
 
Jest+ Mardin sokaklarında!
Gerçekleştirilen törenin ardından 20 adet Jest+, Nusaybin’de hizmet vermeye başladı. Karsan Jest+, alçak tabanı, biniş ve iniş hızını artıran geniş ve basamaksız yolcu kapısı, rampa sistemi, ferah iç mekânı, panoramik camları ve ilave birçok özelliği ile tüm bireylere konforlu ulaşım olanağı sağlıyor. Euro 5 motoru ve 6 ileri şanzımanıyla mükemmel performans ve 
 

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