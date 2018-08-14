Bayram tatilinde yola çıkmadan önce dikkat etmeniz gerekenler

Kurban Bayramı tatilinin yaklaşmasıyla yolculuk hazırlıkları da başladı. Titizlikle hazırladığınız bavulunuz, eşe, dosta, aileye götürülecek bayramlık hediyeler ve siz yolculuğa hazırsınız. Peki, ya ayağınızı yerden kesecek, tüm yükünüzü taşıyacak lastikleriniz?

Yazın yaz lastiği, kışın kış lastiği

Sıcaklarla boğuştuğumuz yaz mevsimine denk gelen Kurban Bayramı tatilinde aracın dört lastiğinin de yaz lastiği olması gerektiğine dikkat çeken Continental Türkiye Binek Lastikleri Satış Müdürü Mehmet Akay, “Yaz lastikleriniz varsa virajlarda daha az savrulma yaşarsınız ve yakıt tüketiminde tasarruf sağlarsınız” diye belirtiyor.

Hava nasıl olursa olsun lastiklerin hava basıncı doğru olsun

Yol ve hava koşulları nasıl olursa olsun, ilk olarak lastiklerinizin hava basıncını ve diş derinliğini kontrol edin. Doğru hava basıncına sahip lastik, yola daha geniş bir yüzeyde temas ettiği için daha güvenli olduğunu söyleyen Mehmet Akay, “ Lastikler bu sayede daha az ve düzenli aşınarak; daha az ısınır ve yıpranır. Ayrıca yakıt tasarrufu sağlar. Aksi halde, uzun süre yol alındığında ısınan lastik içerisindeki havanın basıncı yükselir ve sürücüyü yanlış yönlendirip yanıltabilir. Aynı konu güneş ışınlarına uzun süre maruz kalmış araçların lastiği için de geçerlidir” diye belirtiyor.

Düşük diş derinliği fren mesafesini uzatıyor

Lastik diş derinliği de yola çıkmadan önce mutlaka kontrol edilmesi gereken bir diğer önemli ayrıntı. Diş derinliğinin 3 mm’nin altına düşmemesine dikkat etmek gerekiyor. Diş derinliğinin önemli olduğunu söyleyen Mehmet Akay, düşük diş derinliğinin fren mesafesinin uzamasına sebep olduğuna dikkat çekiyor. Son olarak ufak bir ayrıntı olarak görünse de, stepnelerin de mutlaka kontrol edilmesi gerekiyor.

Lastikler yola hazır, ya sürücü?

Lastik ve araç kontrollerinin yanı sıra sürücülerin dinlenmiş ve dinç bir şekilde yola çıkmaları, trafik kurallarına her daim uymaları ve hız yapmamaları da yola çıkmadan yapılacaklar listesinin belki de en başında geliyor. Çünkü sadece trafik kurallarına uyarak bile binlerce hayat kurtarmak elimizde…