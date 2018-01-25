Bebek Jeep Avrupa için üretilecek

FCA Grubu, Jeep için güzel bir gelecek düşünüyor. Dünyada iyi satış sayısı elde eden Jeep Renegade, ülkemizde de fazlasıyla sevilen bir model olmuştu. Jeep, bu aracı büyük olarak görenlere yeni bir müjde verdi. Jeep Renegade’in daha küçük modeli yakında satışa çıkacak. Üretiminin onaylanması beklenen model, Fiat Panda’nın platformunda üretilecek. Bebek Jeep olarak adlandırılan modelin Napoli’de Fiat Panda’nın üretildiği tesiste üretilebileceği söylentiler arasında yer alıyor.

Fiat’ın Panda Cross ismindeki modeline de rakip olacak olan bebek Jeep için tedarikçiler ile de görüşmelerde sona gelinmiş durumda. Dünya’da artan mini sınıf otomobiller nedeniyle bu çalışmaya giren Jeep, eğer istediği satış rakamlarına ulaşırsa Fiat Panda Cross’un üretiminin durmasına dahi neden olabilir.