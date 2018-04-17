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BFGoodrich sponsorluğundaki Rally Halikarnassos 19 Nisan’da başlıyor

Michelin tarafından üretilen BFGoodrich®, bu yıl ikincisi düzenlenen Rally Halikarnassos’a sponsor oldu.

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19 Nisan Perşembe günü start alarak dört gün boyunca sürecek, doğa ile iç içe bir maceraya sahne olacak Rally Halikarnassos, BFGoodrich® sponsorluğunda gerçekleşecek. Bodrum - Datça - Gökova - Akyaka – Mazı – Mumcular etaplarından oluşacak yarışlarda dünya çapında onlarca pilot yarışacak.
 
Zamana karşı, 600 kilometreyi bulan zorlu etaplarda yarışacak pilotlar, yıl özel noktalarda bir hem zamana hem de kendi sınırlarına karşı bir mücadele yaşayacak. Rally Halikarnassos’un ikinci yılında yarışlar otomobil, motor, SSQ ve Quad olmak üzere dört disiplinde toplam on özel etapta gerçekleşecek.
 
Organizasyon boyunca kurulacak kamp alanında, BF Goodrich; özel olarak hazırladığı BFGoodrich Sporcu Alanı’nda yarışmacılara ücretsiz olarak lastik sökme-takma hizmeti ve sporculara yönelik çeşitli aktivitelerle hizmet verecek.
 

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