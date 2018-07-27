BFGoodrich® sponsorluğundaki 8. Transanatolia Rally Raid 4 Ağustos’ta İzmir’de başlıyor
Dünyanın en büyük lastik üreticilerinden Michelin tarafından üretilen BFGoodrich®, Türkiye’deki ralli raid organizasyonlarının en iddialılarından Transanatolia Rally Raid’e sponsor oldu. 4 Ağustos’ta başlayacak yarışlar, bu yıl İzmir’den start alacak.
Lastik devi Michelin tarafından üretilen BFGoodrich®, Türkiye’nin en önemli ralliorganizasyonlarından Transanatolia Rally Raid’e bu yıl da sponsor oldu. Bu yıl 4 Ağustos tarihinde izmir’den start alacak olan macera dolu yarış, 11 Ağustos tarihinde sona erecek.
BFGoodrich®, ‘özel sporcu alanları’ ile hizmet veriyor
Sponsorluğun yanı sıra sporcuların başta lastik tedariği, sökme-takma hizmeti gibi ihtiyaçlarını düşünen BFGoodrich®, organizasyon boyunca kurulacak kamp alanları için özel olarak hazırladığı ‘BFGoodrich Sporcu Alanı’nda sporculara yönelik çeşitli aktivitelerle hizmet vermeye devam edecek.
Yarış 19 ilden geçilerek Efes Örenyeri’nde sonlanacak
2010 yılından bu yana her yıl düzenlenen ve bu yıl sekizinci kez maceraseverlerle buluşacak olan Transanatolia Rally Raid, kısa süre içinde dünyanın en iyi ralli raid yarışlarından biri olarak anılmayı başardı. Ralli ve Raid olmak üzere iki ana kategoride yarışacak olan katılımcılar, İzmir’den başlayarak Anadolu’nun 19 ilini kat ederek 2 bin 850 km yol yapacak ve Efes Örenyeri’nde finish görecekler.
Yarışçıları zorlu parkurlar ve Anadolu’nun eşsiz güzellikleri bekliyor
Bir ralliden daha zorlu ve uzun şartlarda motosiklet, 4x4 araba, ATV ve Kamyon kategorilerindeki araçlarıyla mücadele verecek olan yarışmacılar 8 gün boyunca ülkemizin pek çok doğal, kültürel güzelliğine de tanıklık edecek.
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