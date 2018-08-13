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BMW Z4 böyle mi olacak?

Toyota ile birlikte geliştirilen BMW Z4 olduğu iddia edilen görseller ortaya çıktı.

  • star.com.tr / Çağatay Uğur
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Bir Instagram kullanıcısı olan @liucunyi tarafından geçtiğimiz gün yayınlanan 3 resim, BMW'nin uzun zamandır beklenen otomobili olan Z4'ün ön yan ve arka profillerini ortaya çıkartıyor. Görüntülerdeki otomobilin Z4 modelinin en üst donanımı olan M49i modeli olduğu tahmin ediliyor. 3.0 litre sıralı 6 silindirli motor bulunacak olan otomobilin 350 beygir güce sahip olması bekleniyor. 
 

Haziran ayında patent başvurusunda parçalarına dair detaylar çıkan otomobilde, görüntüler aslında 2017 yılındaki konsepte benziyordu. Ancak bu çıkan görüntüler Z4'ün nihayi görüntüleri gibi duruyor ve bir çok kişi tarafından çok çekici bulunmuyor. 

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