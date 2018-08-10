Brisa, 2018 Yılı ilk yarısında FAVÖK seviyesinde %65’lik artış sağladı

Bridgestone ve Lassa markalarıyla Türkiye lastik pazarı lideri Brisa, 2018 yılı ilk yarıyıl dönemi finansal sonuçlarını açıkladı. Ar-Ge, üretim, dijital dönüşüm ve yenilikçi hizmetler alanında güçlü atılımlar gerçekleştiren Brisa, hem yurt içi hem de yurt dışı pazarlarda başarılı bir büyüme performansı sergiledi. Brisa, 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde toplam satışlarını geçen yılın aynı dönemine göre adetsel olarak %16 artırdı ve net satış gelirlerinde %40 artış sağladı. Brüt kar seviyesini geçen yılın aynı dönemine göre %35 arttıran şirket, FAVÖK seviyesinde de geçen yıla göre %65 artış ile 207,5MTL’lik büyüklüğe ulaştı. Brisa’nın 2018 yılı ilk yarısında toplam uluslararası satış gelirleri de geçen yılın aynı dönemine göre %32 artış gösterdi.

2017 yılında %3,1 büyüyen dünya lastik pazarının, 2018 yılında da bu büyümeyi sürdüreceği öngörülüyor. 2018 yılı sonunda binek ve hafif ticari araç lastikleri yenileme pazarında %3,7 seviyesinde, ağır ticari araç lastikleri yenileme pazarında ise %1,6 seviyesinde bir büyüme bekleniyor. Gelecek 5 yıllık süreçte ise dünya lastik pazarının istikrarlı büyümesini devam ettireceği ve satış adetlerinin 2 milyarın üzerine ulaşacağı tahmin ediliyor. Türkiye pazarı da dünyadaki bu gelişmelere paralel olarak lastik sektöründeki yüksek potansiyelini koruyor.

Pazardaki bu gelişmelerle, sadece lastiğin değil yeniliğin de lideri olarak büyüme hedeflerini gerçekleştirme yolunda ilerlediklerini dile getiren Brisa CEO’su Cevdet Alemdar; “Brisa, hikayesi büyüme üzerine kurulu olan ve sağlıklı büyüyen bir şirket. Bu başarının ardında, rekabetin arttığı ulusal ve uluslararası pazarlarda insana yakınlığımız, AR-GE ve teknoloji gücümüz, lastiğin ötesinde değer sunan hizmetlerimiz, dengeli finansal yapımız ve güçlü ekibimiz yer alıyor. Bu çalışmalarımızla 2018 yılının ilk yarısında güçlü bir performans gösterdik.Uluslararası pazarlarda Lassa markamıza yaptığımız yatırımlar neticesinde küresel ölçekte tercih edilirliğimizi artırdık. Yılın ilk yarısında %2 oranında daralan Avrupa pazarında, pazar payı kazanarak yılsonu ihracat hedeflerimiz doğrultusunda büyümemizi devam ettirdik.

Yurtiçinde ise yenilikleri hayata geçirme tutkumuzla liderliğimizi güçlendirdiğimiz bir dönemi geride bıraktık. Geçtiğimiz yıl belgelendirilen AR-GE Merkezimizde teknolojiye can verdiğimiz yerli üretim, yerli tedarikçi ve hammadde geliştirme projelerimiz, Aksaray’da inşa ettiğimiz akıllı fabrikamızla güçlenen üretimimiz, ticari araç filolarına yönelik sektörde ilk olan dijital hizmetlerimiz, yeni işbirliklerimiz, topluma ve müşterilerimize yakın olmak için tüm Türkiye’yi kapsayan saha aksiyonlarımız ile yenilik liderliğimizi ortaya koyduk. Bu dönemde girişimcilik alanındaki çalışmalarımıza da hız kazandırdık. İş ortaklıkları ile büyümeye devam eden hızlı bakım ve servis zinciri markamız Otopratik, hem franchise yatırımları hem de İnci GS Yuasa işbirliği ile akü alanında atılımlar gerçekleştirirken, yeni nesil yolculuk deneyimlerini hayata geçirmek için açık inovasyon projelerine adım attık. Tüm bu çalışmalarımızla 2018 yılının ilk yarısında yurt içi net satış gelirlerimizi %40 artırma başarısını gösterdik. Markalarımız kendi segmentlerinde lider olurken,Brisa Pazar payı kazandı. Hedefimiz, yılın ikinci yarısında da satış gelirlerimizde ve ihracatımızda büyümemizi sürdürülebilir kılmak” dedi.

Brisa, 103 milyon Dolarlık marka değeri ile uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance’in “Türkiye’nin en değerli Markaları-Turkey 100” listesinde, Türkiye’nin en değerli 43. markası ve Türkiye lastik sektörünün marka değerinde de lideri oldu.

Brisa, büyüyen pazarın yenilik lideri

2018 yılı Ocak-Haziran döneminde Türkiye yenileme kanalı lastik pazarı %8 büyüdü, bu performansta %14 büyüyen ticari araç lastikleri segmenti etkili oldu. Bu pazar koşullarında Brisa, Bridgestone, Lassa ve Dayton markaları ile yenileme lastik pazarında üstün bir performans gösterdi. Brisa, hem tüketici hem de ticari segmentlerde pazarın üzerinde büyüme oranları kaydetti ve pazar payı kazandı. Brisa en yüksek büyüme oranına ise katma değeri yüksek ürün gruplarında ulaştı. Aynı dönemde Brisa, rekabetin yüksek olduğu ekonomik segmentte Dayton markası ile de yüksek bir performans sergiledi.

Brisa; Lassa, Bridgestone, Bandag, Dayton, Kinesis markalarının yanı sıra, Otopratik, Propratik, Lastiğim, lastik.com.tr, Probox, Bridgestone Box, Profleet, Mobilfix, Filofix gibi yenilikçi satış kanalları ve hizmetleriyle de hem bireysel hem kurumsal müşterilerinin yolculukları boyunca tüm ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlıyor.