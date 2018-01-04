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Bu araç düşünce gücü ile hareket ediyor!

Nissan, geliştirdiği teknoloji ile düşündüğünüz şeyi otomobile uygulatıyor.

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Her yıl Las Vegas’ta yapılan Elektrik ve Elektronik Fuarı (CES) otomobil yenilikleriyle herkesi şaşırtmayı başarıyor. Nissan’da bu fuarda çok farklı bir teknoloji ile yer almayı planlıyor. Yapılan geliştirme sonunda kafanıza takacağınız bir kasket, düşünüp uygulamakta geç kaldığınız hareketleri aracın uygulamasını sağlıyor. Bu sayede kaza riskini azaltmayı hedefleyen teknoloji, aynı zamanda çevreden aldığı verileri işleyerek insan beyninin harekete geçmesini sağlıyor. Bu teknoloji sayesinde aracın beyni ve sizin beyniniz birleşerek daha az risk yaşamanızı sağlıyor. 9-12 Ocak tarihleri arasında gerçekleşecek olan fuarda birçok otomobil teknolojisi göreceğimize kesin gözle bakılıyor. 

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