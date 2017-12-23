Bu hava yastığı ölüm saçıyor!

Birçok Japon otomobil markasının kullandığı Takata hava yastıkları, ölüm saçmaya devam ediyor. Bu sefer bu habere neden olan araç ise 2004 model bir Honda Civic. 10 Temmuz tarihinde Amerika’nın Louisiana eyaletinde gerçekleşen kazada ölen kişinin aracı incelendi. Bu inceleme sonunda Honda, kazada ölen kişinin Takata hava yastığının hatasından dolayı öldüğünü açıkladı.