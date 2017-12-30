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Bu otomobil kendi kendine gidiyor!

Trafikte, pistte her yol koşulunda kendi kendine giden otomobil olur mu ? Yanıtı bu haberimizde.

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Renault, otonom olarak tasarlanmış ilk süratli prototip olan SYMBIOZ demo car test sürüşleri ile markanın kısa vadeli 2023 vizyonunu vurguluyor. SYMBIOZ demo car, ‘mind-off’ teknolojisi ile sürücüyü tüm dinamik sürüş görevlerinden kurtarıyor. Sürücünün önündeki yola konsantre olmasına artık gerek kalmaksızın otomobil, önünde meydana gelen beklenmedik bir olay nedeniyle risk altında kaldığında güvenli bir yere yönlendiriliyor.
 

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