Castrol Ford Team Türkiye 2018 sezonu ile birlikte motorsporlarının en önemli organizasyonu WRC-Dünya Ralli Şampiyonası’nda

2017 sezonunda Portekiz’in Atlas Okyanusu’nda yer alan Azor adalarından Güney Kıbrıs’a kadar geniş bir coğrafyada 8 farklı ülkeyi kapsayan ve oldukça zorlu parkurların yer aldığı Avrupa Ralli Şampiyonası’nı güçlü Alman ve Çek rakiplerinin önünde bitirerek sezonu şampiyon olarak tamamlayan Castrol Ford Team Türkiye, 2018 sezonu ile birlikte yeni hedeflere yelken açıyor.

2018 sezonunda WRC-Dünya Ralli Şampiyonası’nda Junior (Gençler) ve WRC2 kategorilerinde yarışmaya hazırlanan Castrol Ford Team Türkiye 20 yılı aşkın süredir Türkiye’de yeni nesil genç pilotlarını ralli sporuna kazandırma misyonunu da artık global düzeye taşıyarak önümüzdeki yıllarda genç Türk pilotların Dünya klasmanında yarışabilmelerine de fırsat yaratacak uzun vadeli bir oluşuma imza atıyor.

8 yıllık bir aradan sonra 2018 sezonu ile birlikte ülkemize Marmaris Rallisi ile tekrar geri dönen WRC-Dünya Ralli Şampiyonası heyecanında Türk bayrağını bu önemli organizasyonda gururla dalgalandırarak bize yaşatacak olan Castrol Ford Team Türkiye’yi WRC2 kategorisinde Murat Bostancı-Onur Vatansever, 28 yaş sınırı bulunan Dünya Gençler Ralli Şampiyonası’nda (JWRC) Buğra Banaz – Burak Erdener ikilisi temsil edecek. Dünya Ralli Şampiyonası’nın şampiyonluk kovalayan fabrika takımı pilotlarının neredeyse hepsinin JWRC kökenli olduğu dikkate alındığında ülkemizin bu önemli organizasyonda temsil edilmesi bir kez daha önem kazanıyor.

05-08 Nisan tarihlerinde Fransa’da yapılacak Tour De Course Corsica Rallisi’nde sezonu açacak olan Buğra Banaz – Burak Erdener ikilisi Ford’un son 6 yıldır dünyada yılın motoru ödüllü EcoBoost benzinli motor teknolojisine sahip 4x2 Fiesta R2T ile mücade edecek.

Murat Bostancı- Onur Vatansever ikilisinin yer alacağı WRC2 şampiyonası Dünya Ralli Şampiyonasında katılımın ve rekabetin en yüksek olduğu şampiyona. 17-20 Mayıs tarihlerinde yapılacak olan Portekiz Rallisi ile sezonu açacak olan ikili yine ödüllü EcoBoost motora sahip 4x4 Fiesta R5 ile mücade edecek.

Serdar Bostancı: “Amacımız Türkiye’de Motorsporları’nda daha da ivme kazandırmak”

Geçtiğimiz sene bugüne kadar elde edilmemiş bir başarı kazandıklarını vurgulayan Castrol Ford Team Türkiye Takım Direktörü Serdar Bostancı, 2018 sezonu ve Dünya Ralli Şampiyonası’na katılım ile ilgili olarak duygularını şöyle dile getirdi:

Öncelikle, 8 yıl gibi uzun bir aradan sonra Dünya Ralli Şampiyonası gibi büyük bir sportif organizasyonu 13-16 Eylül tarihlerinde Marmaris’te yapılacak olan Rally Turkey ile ülkemize geri getiren federasyon başkanımız Serkan Yazıcı olmak üzere emeği geçen herkese teşekkürlerimi bir kez daha sunarım.

Castrol Ford Team Türkiye olarak biz de ülkemize bu büyük organizasyonun gelişi ve geçen sene kazandığımız Avrupa Takımlar Şampiyonluğu ile elde ettiğimiz tecrübelerle hedef büyüterek 2018 sezonu itibarıyla Dünya Ralli Şampiyona’sında mücade ediyor olmanın gururunu taşıyoruz.

Yolumuz uzun ve kolay değil ancak 20 yıldır istikrarlı bir şekilde yaptığımız gibi iyi bir planlama ile 5 yıl içerisinde Türkiye’den bir ralli pilotunun Dünya Ralli Şampiyonası’nda üst sıraları zorlayabileceğine inanıyoruz ve artık tüm planlarımızı da bunu gerçekleştirmek üzere yapıyoruz.

Türkiye’de motorsporlarının gelişimine de ciddi bir anlamda ivme kazandırmasını beklediğimiz bu önemli projemize verdikleri desteklerden ötürü tüm sponsorlarımıza, Motorsporları federasyonu başkanı ve yöneticilerine teşekkür ederim.