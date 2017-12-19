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Çin’den elektrikli otomobil için dev adım!

Giderek artan hava kirliliği, azalan petrol ve artan nüfus nedeniyle Çin Hükümeti, radikal adımlarla bu sorunu çözmeyi planlıyor.

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Artan nüfus ve hava kirliliği ile birlikte Çin Hükümeti radikal adımlar atmaya devam ediyor. Elektrikli otomobil üreten yatırımcılara vergi ve iş desteği sunan hükümet, aynı zaman da elektrikli otomobillerden vergi de almıyor. Bu sayede elektrikli otomobil üreticilerin ana hedefi olan Çin otomobil pazarı, yatırımların da artmasına şahit oluyor.

 

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