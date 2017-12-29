Çinli firma Volvo’yu satın aldı!

Volvo’yu 2010 yılında satın alan Çinli Geely firması, gözlerini Volvo’nun kamyon bölümüne dikti. Volvo’dan ayrı bir şirket olarak devam eden ve Çin’in en çok satan kamyon markası olan Volvo, giderek piyasada değer kazanmaya başladı. Bu yükselişi gören Geely, şirketin %45’lik hissesini geçtiğimiz senelerde satın almıştı. Bu sayede Volvo otomobilde kullanılan teknolojileri Volvo kamyonlarında kullanabiliyorlardı. Geely, büyüyen kamyon pazarında daha fazla pay sahibi olmak istedi ve Volvo’nun %8.2’lik hissesini daha satın aldı. Bu alım sonrasında şirketteki en büyük hisseye sahip olan marka, AR-Ge yatırımlarına da başladı. %8.2 lik hisse için 3.3 milyar dolar ödeyen şirket, elektrikli tır, kamyon gibi bir çok yenilik için daha hızlı adımlar atmayı başaracak. Volvo otomobilden ayrı kalacak firma, Volvo kamyonlarının bütün hisselerini almayı planlıyor.

(Reuters)