Citroën C3 WRC Arjantin Rallisi’ne hazır

2018 Dünya Ralli Şampiyonası’nın dördüncü ayağı olan Tour de Corse’un ardından sıra Arjantin'de düzenlenecek Rally Argentina’da. Arjantin’in deniz seviyesinden 2000 metre yüksekteki zorlu toprak etaplarında düzenlenecek rallide takımlar ve pilotlar zorlu koşullarda en iyi puanı almak için çalışacaklar.

Tour de Corse’da iki ekip ile start alan Citroën Total Abu Dhabi WRT, Rally Argentina’da üç ekip ile start alacak. Kris Meeke – Paul Nagle, Craig Breen – Scott Martin ve Khalid Al Qassimi – Chris Patterson ikilileri takımları adına en yüksek puanı toplamak için start alacak.

Bu sezon başında başlayan ve her yarış öncesinde yayınlanan Little Big Racing by Citroën serisinin Rally Argentina için hazırlanan videosu da yayınlanmaya başlandı.