Cıtroën C3 Wrc Tour De Corse’da yarışacak

2018 Dünya Ralli Şampiyonası’nın üçüncü ayağı olan Rally Mexico’nun ardından sıra Fransa’nın Korsika Adası’nda düzenlenecek Tour de Corse’da. Korsika Adası’nın benzersiz doğal güzellikleriyle çevrili asfalt etaplarda düzenlenecek rallide takımlar ve pilotlar zorlu koşullarda en iyi puanı almak için çalışacaklar.

Rally Mexico’da iki ekip ile start alan Citroën Total Abu Dhabi WRT, Tour de Corse’da da iki ekip ile start alacak. Kris Meeke - Paul Nagle ikilisinin dışında kariyerinde 9 kez WRC pilotlar şampiyonluğu olan Sébastien Loeb de takımı adına en yüksek puanı toplamak için start alacak. Sébastien Loeb’ün sağ koltuğunda ise Daniel Elena oturacak. 44 yaşındaki Sébastien Loeb, Citroën Total Abu Dhabi WRT adına Tour de Corse’un ardından Rally de Catalunya’da da start alacak.

Citroën C3 R5 ilk kez etaplara çıkıyor

Citroën’in WRC2 kategorisi için geliştirdiği yeni otomobili Citroën C3 R5, Tour de Corse’da ilk kez start alacak. Citroën adına bu yeni otomobille Stéphane Lefebvre - Gabin Moreau ikilisi yarışacak. Stéphane Lefebvre - Gabin Moreau ikilisi bu yarışın dışında WRC2 programı kapsamında 6 ralliye daha katılacak.