Citroen C3 Rally Marmaris'e hazır
Citroën’in Dünya Ralli Şampiyonası’nda yarışan takımı Citroën Total Abu Dhabi WRT şampiyonanın 10’uncu ayağına hazır. 13-16 Eylül tarihleri arasında ülkemizde düzenlenecek olan Dünya Ralli Şampiyonası’nın 10’uncu ayağı olan Türkiye Rallisi’nde Citroën’i üç ekip temsil edecek.
2018 Dünya Ralli Şampiyonası’nın 9’uncu ayağı olan Almanya Rallisi’nin ardından sıra ülkemizde düzenlenecek Türkiye Rallisi’nde. Daha önce 2003 - 2010 yılları arasında Antalya ve İstanbul’da toplam 6 kez düzenlenen Türkiye Rallisi, 8 yıl sonra tekrar takvimde yer aldı. Marmaris’in benzersiz doğal güzellikleriyle çevrili toprak etaplarında düzenlenecek rallide takımlar ve pilotlar zorlu koşullarda en iyi puanı almak için çalışacaklar.
Almanya Rallisi’nde iki ekip ile start alan Citroën Total Abu Dhabi WRT, Türkiye Rallisi’nde üç ekip ile start alacak. Craig Breen – Scott Martin, Mads Østberg – Torstein Eriksen ve Khalid Al Qassimi – Chris Patterson ekipleri Citroën Total Abu Dhabi WRT için ülkemizde etaplarda olacak.
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