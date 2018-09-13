Citroen’in hibritlerine C5 Aircross Hibrit’te katılıyor

Citroen C5 Aircross Hybrid Concept, C5 Aircross’tan farksız bir görüntüye sahip olacak. Sadece daha dikkat çekmesi için ilginç renkler ile kapanan otomobilde, iç mekanda da aydınlatma sistemi mavi renk ile değiştirilmiş.

225 beygir ve 350 Nm torka sahip olacak olan aracın üretim versiyonu ise 2020 yılında satışa sunacak. Önden çekişli olarak sunulması beklenen otomobilin elektrikli olarak 50 km yol alabileceği söylentiler arasında yer alıyor. Citroen aracın emisyonunun 50 gr/km olduğunu açıklarken, bu sistemin sadece içten yanmalı motorlara göre %141 oranında daha verimli olduğunu iddia ediyor. Normal motorlu versiyonuna göre %40 daha düşük yakıt tüketimi sunacak olan otomobilin, fren enerjisi geri kazanım sistemi de bulunuyor.

Aracın iç hacminden çalmayacak olan bu yeni sistemde, koltukların biraz daha yüksekte olması bekleniyor. Pillerin koltukların hemen altında yer alması da aracın sürüş dinamiklerinde değişikliğe neden olmayacaktır. Piyasada bulunan diğer Hibrit modeller gibi elektrik ve benzinli motor seçimini otomatik olarak yapabilen otomobil, Sport modunda iki motoru birlikte kullanarak ekstra performans vaat etmeyi de başarıyor.