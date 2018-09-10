Delphi Technologies, yeni ambalajlarını ilk kez Automechanika Frankfurt'ta sergileyecek

Delphi Technologies, Automechanika Frankfurt'ta satış sonrası pazarının yeni tasarlanan ambalajlarını ilk kez görücüye çıkaracak. Geliştirilen yeni ambalajlar, şirketin, kırmızı oval logodan, hem orijinal ekipman hem de satış sonrası iş kolları için ortak kimliğe geçişini sağlayacak olan kapsamlı marka değişim çalışmalarının bir parçası olarak piyasaya çıkarılıyor.

Malzeme, ağırlık veya paket boyutunu artırmadan yapılan geliştirilmiş tasarım ve daha kaliteli malzemelerin kullanımı, ürünlerin daha iyi korunması için daha dayanıklı bir ambalaj sağlıyor. Yeni satış sonrası ürün ambalajları için küresel müşteri tabanı üzerinde kapsamlı araştırmalar gerçekleştiren Delphi Technologies, bu süreçte farklı kutu ve etiketleme seçeneklerini değerlendirmek için Avrupa, Asya Pasifik, Kuzey ve Güney Amerika müşterileri üzerinde bağımsız araştırmalar da gerçekleştirdi.

“Kaliteli malzemeler içeren yeni bir tasarım yatırımı yaptık”

Delphi Technologies Satış Sonrası Global Pazarlama, Ürün ve Strateji Başkan Yardımcısı Neil Fryer konuyla ilgili olarak, "Aldığımız sonuçtan mutluyuz. Yeni ambalajımız temiz, yeni ve modern olmakla birlikte hem yeni marka kimliğimizi hem de ürün kalitesini yansıtıyor. Ayrıca daha iyi tanınması için ürün görseli ve diğer alışılmış tasarım unsurları içeren mevcut ambalajımızdan da ilham alıyoruz. Büyük ölçüde geliştirilmiş bir ambalaj çözümüne ulaşmak için müşterilerin raflarında dikkat çekici bir şekilde sergilenecek olan bir tasarım yaratmak, şirketin dikkate aldığı unsurlardan biri oldu” ifadelerini kullandı.

Neil Fryer, "Kalitenin önemli olduğunu biliyoruz. Bu nedenle, ulaşım ve depolama sırasında daha iyi koruma sağlamak için daha kaliteli malzemeler içeren yeni bir tasarıma yatırımımızı yaptık. Ayrıca müşterilerimizin raflarındaki her santimetre karenin kıymetli olduğunun farkındayız. Bu yüzden kutularımızın boyutunu ve yönünü de geliştirdik. Bu, daha müşteri odaklı ve çevre dostu bir çözüm yaratarak raf alanının ideal şekilde kullanılmasına ve atığın azaltılmasına yardımcı olacak” diyerek sözlerini tamamladı.

Yıl sonundan itibaren raflarda!

Delphi Technologies’in yeni ambalajları, müşterileri için onarım sürecini sadeleştirme amacının bir parçası olarak, ilgili parçayı anında tanımak için gerekli bilgileri sunan geliştirilmiş bir etiket de içeriyor. Buna çizimler ve bazı ürünlerin parça konumu da dahil. Hem mevcut hem de yeni ambalajdaki tüm etiketler, sorunsuz bir geçiş için Delphi Technologies logosunun yanındaki kırmızı ovali de içerecek. Delphi Technologies markasını taşıyan yeni kutular, bu yılın sonundan itibaren çeşitli ürünlerde kullanılmaya başlayacak. Müşteriler, geçiş dönemi boyunca Delphi ürünlerini hem eski hem de yeni ambalajlarda almaya devam edecekler.