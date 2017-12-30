Detroit yenilikleri ortaya çıkmaya başladı

INFINITI, 2018’in ilk otomobil fuarı, Detroit Otomobil Fuarı’nda (NAIAS) Q Inspiration Concept’i tanıtacak. INFINITI’nin tasarım yolculuğundaki bir sonraki adım olan Q Inspiration Concept, sedan karoserde temiz, sade ancak estetik formuyla fuarın yıldızlarından biri olacak. Bu yeni tasarım ile beraber INFINITI’nin yeni motor teknolojilerini barındıran lüks sedan otomobillerdeki vizyonu da sergilenecek.

INFINITI Tasarım Direktörü Karim Habib, INFINITI Q Inspiration Concept hakkında; “Geleneksel sedan mimarisinin evrimini bir sonraki aşamaya taşıyoruz. Uzun kabin bölümünü akışkan bir biçimde daha dengeli bir oranda genel tasarımının içine katmayı amaçladık. Kısa ön tasarım ve uzatılmış karoser sayesinde konfor ve hacim anlamında tutucu bir segmentte yeni oranlar yakalayarak neler yapılabileceğini göstermek istiyoruz.” diyor.

INFINITI Q Inspiration Concept’in Detroit Otomobil Fuarı’ndaki lansmanı, 15 Ocak 2018Pazartesi günü, yerel saat ile 12:35’teki basın toplantısıyla gerçekleştirilecek.