Doğuş Otomotiv sürdürülebilirlik bilincini paydaşlarıyla güçlendiriyor

Doğuş Otomotiv’in ekonomik kalkınma, çalışanlar, müşteriler ve toplumsal katılım etki alanı çerçevesinde üzerine düşen sorumlulukları yerine getirme isteğinin bir taahhüdü, etik ve hesap verebilir kurumsal yönetim anlayışının bir yansıması olan Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporu, 2017 yılında gerçekleştirilen uygulamaları kapsıyor.

Kurumun ilk raporunu, 8 yıl önce hazırladığını ve ülkemizde otomotiv sektöründe GRI standartlarında rapor hazırlayan ilk kurum olduğunu söyleyen Doğuş Otomotiv CEO ve Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bilaloğlu, “Sürdürülebilirlik anlayışımız önce kurumsal olarak bir kültür yaratmak, sonrasında da bu kültürü çevremize ve paydaşlarımıza yaymak oldu” diye konuştu.

Sürdürülebilirlik kültürü kurumsal kültür haline geldi

Raporda kurum içinde gerçekleştirilen sürdürülebilirlik uygulamaların yanında, 21 yetkili satıcı, 7 tedarikçi ve 3 iştirakin de performanslarının yer aldığını belirten Bilaloğlu, “Her yıl toplumsal katkı ve sürdürülebilirlik çalışmaları ile ilgili çok önemli çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bunlar gerçekten çok güzel ve gurur verici. Ancak Doğuş Otomotiv Ailesi olarak bizi en heyecanlandıran ve mutlu eden konu, yıllar içinde raporun kapsamına dahil olan paydaşlarımızın artması. Artık kurumsal bir kültür haline gelen sürdürülebilirlik bilincinin ve yaklaşımının, değer zincirimiz içindeki diğer paydaşlarımız tarafından da benimsenmesi…” dedi.

Raporda öne çıkan çarpıcı başlıklardan ilki daha yaşanabilir çevre için gerçekleştirilen uygulamalar oldu. Doğuş Otomotiv Yetkili Satıcılarında, 2009 yılında satılan araç başına 1,35 metreküp olan su tüketimi, yüzde 65 oranında azaltılarak, 2017 yılında 0,51 metreküpe düşürüldü. 2017 yılında atık yönetimi çalışmalarıyla, sadece kâğıt, karton ve ahşap atıkların geri dönüşümüyle 8 bin 338 adet ağacın kesilmesini engellendi. Yetkili servislerde, atık yağların geri dönüşümüyle ise bin 442 ton karbondioksit salınımını engellendi. 2008-2017 yılları arasında, kurum içinde sağlanan 8 milyon kilowatt / saat’e yakın elektrik tasarrufuyla 2 bin 800 ailenin yıllık enerji tüketimine eşit bir tasarruf sağlandı.

Kadın çalışan sayısı yüzde 58 arttı

Kadınların ekonomik yaşama katılımlarını arttırmak ve çalışma ortamlarında eşit haklara sahip olmalarını sağlamak amacıyla, Dünya Ekonomik Forumu’nun ‘İş’te Eşitlik Platformu’nun aktif ve öncü üyeleri arasında yer alan Doğuş Otomotiv’de, bu program dahilinde kadın çalışanlar için hazırlanan koçluk ve mentorluk programıyla 2017 yılı sonuna kadar 90 kadın yönetici adayına 5 bin 408 saat koçluk ve mentorluk eğitimi verildi. İş’te Eşitlik kapsamında, kurum içinde çalışan kadın sayısı, 4 yılda yüzde 58 oranında arttı. Kadın çalışan oranı, yüzde 34,4’e ulaştı. 2014 yılında yönetici kadrosunun yüzde 19’unu kadınlar oluştururken, 2017 yılında bu oran yüzde 25’e yükseldi.

Doğuş Otomotiv’in toplumun her kesiminde trafikte güvenlik bilincini oluşturmak için hayata geçirdiği kurumsal sosyal sorumluluk platformu Trafik Hayattır! kapsamında, 2017 yılında 200 sağlık personeli anne ve anne adayına araç trafikte bebek güvenliği eğitimleri verildi, trafikte bebek ve çocuk güvenliği kapsamında hazırlanan 5 adet viral film 5 milyon kişiye ulaştı.