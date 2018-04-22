Dünya Bursa’dan elektrik alıyor

Yerli otomobil projesinin yüklenici firmalarından Karsan, Bursa’daki fabrikasında ürettiği elektrikli ticari araçlarını dünyanın dört bir yanına ihraç ediyor. Yatırımlarına hız kesmeden devam eden Karsan, sektörün değişim stratejisine uygun olarak elektrikli üretim modelinde vites yükseltiyor. Geçen yıl en büyük ilerlemeyi ihracatta yaşadıklarını vurgulayan Karsan Ticari İşler Genel Müdür Yardımcısı Muzaffer Arpacıoğlu, “2017’de 2016’ya göre ihracatımızı 3’e katladık. Ayrıca 160 civarında BredaMenarinibus marka otobüsü İtalya’ya ihraç ettik. Türkiye’de 1. 200 adet Jest satışı gerçekleştirdik. 60-70 civarında da yurtdışına Jest minibüs sattık. Atak’tan da 200 tane yurtiçine, 70 tane de yurtdışına sattık. Bir de Star modelimiz var. Ondan da 30 tane satış gerçekleştirdik” diye konuştu.

HEDEF 1.500 ARAÇ

Arpacıoğlu, “Türkiye’deki hedeflerimiz geçen yıl ile benzer seviyede. 1.200 civarında Jest, 250-300 adet civarında da Atak satmayı planlıyoruz. Star çok spesifik bir araç. Amacımız Star’dan yurtdışına daha çok satmak” dedi. Arpacıoğlu, şu bilgileri verdi: “Romanya bizim için önemli bir pazar. Orada ciddi anlamda Jest ve Atak otobüslerimiz var. Bulgaristan da odaklandığımız pazarlardan. Asıl hedefimiz ise Batı Avrupa. İtalya’da yeni distribütörlük verdik. Fransa’da gelişmeyi öngörüyoruz. Yurtdışındaki distribütör sayımız geçen yıl 11 adede ulaştı. Bu yıl söz konusu rakamı 20’ye çıkaracağız. Bir diğer hedefimiz ise verimliliği ile ön plana çıkan Atak’ın yurtdışındaki satışlarını artırmak.”