Dünya Motokros Şampiyonası için geri sayım başladı!

Dünya Motokros Şampiyonası’nda (MXGP) sezonun 18. Ayak yarışı 1-2 Eylül tarihlerinde Türkiye’de yapılacak! Dünyanın en iyi motorkrosçularının yarışacağı etkinlik, Afyon Motor Sporları Merkezi’nde gerçekleşecek.

Dünyanın en gözde spor yarışları arasında yer alan ve izleyici ortalamasında en favori 10 branş arasında yer alan Dünya Motokros Şampiyonası’nın Türkiye ayağı, Afyonkarahisar’daki yeni pistte onbinlerce spor severi ağırlamaya hazırlanıyor. Aytemiz Petrol, Anlas, Budan, EMSA Jeneratör, Monster Energy, Nesine.com, NG Afyon, Özerband, Park Afyon ve Power FM sponsorluğunda gerçekleşecek yarış, konserler ve yan etkinliklerle 4 günlük bir festivale dönüşecek!

Uluslararası Motosiklet Federasyonu’nun (FIM) en önemli organizasyonları arasında yer alan Dünya Motokros Şampiyonası’nda 80 pilot, dünyaca ünlü markalar ve takımları adına mücadele verecek.

MİLYONLARIN GÖZÜ TÜRKİYE’DE OLACAK!

Arjantin, Hollanda, İspanya, İtalya, Portekiz, Rusya, Letonya, Almanya, İngiltere, Fransa, Endonezya, Belçika, İsviçre, Bulgaristan ve ABD gibi ülkelerde düzenlenen şampiyona, dünyanın 180 ülkesinde yaklaşık 20 yayıncı tarafından 1.4 milyar izleyiciye ulaşıyor. Aralarında Eurosport, Beinsport, Fox Sport, CBS Sport gibi en popüler spor kanallarının da canlı yayınladığı Dünya Motokros Şampiyonası 13-65 yaş izleyici grubunun en favori TV içeriği arasında yer alıyor. Türkiye’nin 1 dakikalık tanıtımının tüm dünya televizyonlarında yer alacağı şampiyona yaklaşık 100 yabancı basın mensubu tarafından dünya medyasına aktarılacak.

AFYON MOTOSİKLET FESTİVALİ’NDE CEZA,ATHENA VE DEMİR DEMİRKIRAN KONSERLERİ VE PEK ÇOK YAN ETKİNLİK KATILIMCILARI BEKLİYOR!

Yarışlara başta Türkiye’nin birçok ilinden motosiklet ve yarış severinin katılımının yanı sıra, yaklaşık 5 bin yabancı izleyicinin de ülkemizde misafir edilmesi bekleniyor. Organizasyonla aynı tarihlerde etkinlik alanında “Afyon Motosiklet Festivali” de seyircilere Türk kültürünü tanıtırken, farklı aktivitelerle katılımcılara unutulmaz bir festival deneyimi yaşatacak.

Festivalde; 31 Ağustos’ta Demir Demirkıran, 1 Eylül’de Ceza ve 2 Eylül’de gerçekleşecek Athena konserlerinin yanı sıra mini golf, tırmanma duvarı, zipline, sujeti-flyboard gösterisi, canlı langırt, çocuk motosiklet eğitimi, çocuk ATV eğitimi, motosiklet-araba sergisi ve Dijital-Simulatör Yarış Oyunları da düzenlenecek.