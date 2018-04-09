Dünya Rallycross Şampiyonası’nda Audi’den kanat farkı!

Audi Sport tarafından Dünya Rallycross Şampiyonası (WRX) Takımı EKS için, takımla birlikte geliştirilen 2 adet Audi S1 EKS RX, bir önceki versiyona göre kapsamlı bir geliştirmeden geçti.

Bir önceki versiyona göre,2 litrelik 4 silindirli turbo motorunun yeri değiştirilen yarış otomobilinde, motorun yazılımları da güncellendi. Böylece S1, 580 HP güce sahip oldu. Yarış otomobilinde güncellenen tasarımlardan biri de, soğutma sistemi… Kapıların yanına ve tavana yerleştirilen hava girişleri, soğutma sistemine etki ederek, otomobilin azami verimli olmasını sağlıyor.

Audi S1 EKS RX’in en dikkat çeken özelliği ise, arka kanatları. Audi Sport’un Le Mans ve DTM yarışlarında elde ettiği know-how ve tecrübeler ışığında üretilen arka kanat, otomobile daha güçlü bir bastırma kuvveti sağlıyor. Ayrıca, hava sürtünmesini de azalttığı için aracın daha dengeli ve hızlı bir şekilde yarışmasını sağlıyor.

İspanya’nın Majorka kentindeki test sürüşlerinde “Bir önceki versiyona göre, yarış otomobili daha güçlü motorlara sahip” diye konuşan DTM ve WRX şampiyonu Matthias Ekström, “Ancak bu gücü, zemine daha iyi ve verimli bir şekilde aktarmak en önemli nokta” dedi.Audi Motorsport Direktörü Dieter Gass da, EKS takımına Audi fabrikası olarak desteklerinin geçen sezonda başladığını ancak bu sezon ilk kez Audi Sport mühendislerinin ve EKS teknisyenlerinin S1’i geliştirmek için birlikte çalışmaya başladığını söyledi.

Dünya Rallycross Şampiyonası’nda yeni sezon 14-15 Nisan’da Barselona’daki yarış ile başlayacak.