Dünya Türklere hayran kalacak!

Nişantaşı Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi’nin öncülüğünde geliştirilen ve Japon akademisyenlerin de yer aldığı SORA Project, dünyada ilk kez hem karada hem de havada gidebilen otomobil projesi olacak.

Proje, Prof. Dr. İlhami Çolak ve Nagasaki Üniversitesi öğretim görevlisi Prof. Dr. Fujiko Kurkowa liderliğinde sürdürülüyor. Proje kapsamında tamamen çevre dostu teknolojiler ile donatılacak olan otomobil, yüksek enerji verimliliğine sahip olacak. Bu sayede düşük tüketim ve yüksek menzil sunacak olan araç, dünyanın her yerinde kullanılabilir olacak. Arama kurtarma, ambulans gibi özel donanımlı olarak da tasarlanan otomobil, otonom yani insansız olarak da kullanılabilecek.

Türk ve Japon akademisyenler tarafından geliştirilecek olan projenin patent başvuruları önümüzdeki günlerde Silikon Vadisi’nde gerçekleştirilecek. İlk olarak aracın 1 kişilik prototipi geliştirilecek. Sonrasında ise 2 kişilik versiyonun çalışmaları yapılacak.

Dünyada ilk olan bu projenin ilk aşamasında 5 milyon dolarlık ön yatırım yapılacak. Projenin ilerleyen aşamalarında Teknoloji alanında çalışma yapan kamu kurumları ve özel kurumlarında yer alması bekleniyor.