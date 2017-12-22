Dünya'da ilk!

Toyota, 2050 Çevre Vizyonu çerçevesinde sıfır emisyon hedefine ulaşmak için otomobil teknolojileri dışında farklı alanlarda da çalışmalarına devam ediyor. 2020’de faaliyete geçecek dünyanın ilk megavat ölçekli yakıt hücresi elektrik santrali de bu adımlardan bir tanesi. Enerji ve hidrojen üretecek olan santral, hidrojenin enerji kaynağı olarak yaygınlaşmasına destek olacak ve geniş kullanım alanının önünü açacak.

Kaliforniya’nın tarımsal atıklarını kullanarak su, elektrik ve hidrojen elde edecek Tri-Gen tesisi, günde yaklaşık olarak 2,35 megavat elektrik ve 1,2 ton hidrojen üretecek. Bu rakam da, ortalama 2350 evin ve 1500 otomobilin günlük ihtiyacını karşılayacak kapasitenin elde edilmesi anlamına geliyor.

Enerji santrali yüzde 100 yenilenebilir olacak ve Toyota’nın limandaki lojistik servislerini destekleyecek. Santral, limandaki hidrojenli araçların dolumu için dünyanın en büyük hidrojen istasyonunu da içerecek. Sıfır emisyon hedefinde büyük bir adım olan Tri-Gen, aynı zamanda Toyota’nın 20 yıldan daha fazla süredir yakıt hücresi teknolojisine öncülük etmesinin bir parçası olarak dikkat çekiyor.