Dünya’da otomobil üretimi 2017 yılında %1.5 arttı

OICA ( Uluslararası Otomobil Üreticileri Derneği) tarafından yayınlanan verilere göre, geçen yıl otomobil, ticari ve endüstriyel araçlar ve otobüslerden toplamda 97.302.534 araç üretildi. 2016 yılından %2.4 daha fazla olan bu satış sadece otomobilde 2016 yılına göre %1.5 büyümeye sahne oldu. Toplamda 73.456.531 adet üretilen otomobillerde ise bölge dağılımları şu şekilde;

İtalya bir milyon adetin altında kaldı. 2017 yılında İtalyan markaların üretimi, geçen yıla göre %4.2 arttı. 742.642 adet otomobil üreten fabrikalar 2012 yılınındaki 400 binlik düşük üretimi 5 yılda ikiye katlamış oldu.

Çin zirvenin tekeli oldu. Dünyanın en büyük üretici ülkesi sıralamasında zirve yıllardır Çin’in elinde. Geçen yıla göre %6.6’lık büyüme yakalayan Çin otomobil üreticileri, 24.8 milyondan fazla otomobil üretti. Japonya ise %6’lık büyüme ile 8.35 milyon otomobil üretirken, Almanya %1.85’lik gerileme ile 5.65 milyon otomobil üretti.

Otomobil pazarını Asya ülkeleri egale ediyor. Çin ve Japonya’nın üretim adetleri ile Asya kıtası yaklaşık olarak 45 milyon otomobil üretmiş. Bu sayı ise 2016 yılına göre kıtanın üretiminin %2.5 arttığını gösteriyor. Bu noktada en büyük büyümeyi ise İran yakalamış bulunuyor. Renault, Peugeot ve Citroen’in tekrardan üretime başladığı İran’da otomobil üretim sayısı %19.4 artmış. Avrupa’da ise bu büyüme %2.9’la sınırlı kalmış. Toplamda 19.6 milyon otomobil üreten Avrupalı üreticiler, büyük ülkelerde üretim adetlerinde düşüş yaşamışlar. Fransa 1.671 milyon otomobil üreterek bu yıl %3 düşüş yaşarken, İngiltere’de %3’lük düşüş yaşamış.

ABD Çöktü!

Trump’ın yeni politikaları nedeniyle hem ithalat hem de üretim hacminde kayıplar yaşayan markalar, Nafta bölgesinde %15.3 üretim hacmi kaybederken, Amerika kıtası %6.7 oranında düşüş yaşadı. Toplamda 3 milyonun üzerinde otomobil üreten ABD’nin üretiminin büyük kısmı ticari araçlar üzerine kurulmuş durumda.

Afrika büyümeye devam ediyor.

Afrika’da üretime yoğunlaşan Renault, PSA grubu ve Volkswagen’nin yatırımları neticesinde Afrika pazarı %4.8 büyüyerek 2017 yılını 706 bin adetlik üretimle kapattı. Bu kıtada en hızlı büyüyen ülke ise Cezayir oldu. Yatırımların giderek arttığı ülke, 2017 yılında %43.3 büyüyerek 60.606 adet otomobil üretimi gerçekleştirdi.