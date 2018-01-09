Dünyanın en büyüğü belli oldu!

2017’nin son günlerinde Volkswagen’in 6 milyon araç üreterek rekor kırdığının haberini vermiştik. Bu bir yıl için oldukça iddialı bir istatistikti ancak Volkswagen Grubu’nun diğer tüm markalarının üretim adetlerini bir araya getirirseniz sonuca tekrar şaşırabilirsiniz.