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Dünyanın en büyüğü belli oldu!

Otomotiv dünyasında en çok otomobil üretip en yüksek kar sağlayan firma belli oldu.

  • aksam.com.tr / Çağatay Uğur
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2017’nin son günlerinde Volkswagen’in 6 milyon araç üreterek rekor kırdığının haberini vermiştik. Bu bir yıl için oldukça iddialı bir istatistikti ancak Volkswagen Grubu’nun diğer tüm markalarının üretim adetlerini bir araya getirirseniz sonuca tekrar şaşırabilirsiniz.
 

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