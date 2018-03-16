Dünyanın en büyük servis ağlarından olan Euro Repar Car Service Türkiye'de

Euro Repar Car Service’in İstanbul'daki ilk hizmet noktası, PSA Satış Sonrasından Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Christophe Musy, Bağımsız Satış Sonrası Bölümü Başkan Yardımcısı Delphine Lafon-Degrange, Yedek Parça ve Servis Orta Doğu Afrika Bölgesi Başkan Yardımcısı Olivier Gandolfo ve Türkiye Yedek Parça ve Servis Direktörü Michel Furth’un katılımıyla gerçekleştirilen törenle açıldı. İstanbul yapılanmanın ikinci hizmet noktasını oluştururken, ilki geçtiğimiz aralık ayında Ankara’da açılmıştı.

Deneyimli profesyoneller tarafından işletilen Euro Repar Car Service her marka ve her yaştan araçların servis ve bakımlarını yapabiliyor. Euro Repar Car Service; yağ değişimi, bakım, revizyon, lastik, fren, klima, akü, aydınlatma, egzoz, motor, süspansiyon, teknik kontroller, mekanik arıza teşhisi ve hizmet paketi fiyatları da dahil olmak üzere geniş bir alanda hizmet veriyor.

Euro Repar Car Service ağı dünyanın farklı noktalarına yayılmış 3.000 noktadan oluşuyor. Bunların 1.400’ü Fransa ve 300’ü ise Almanya’da bulunuyor. Tunus ve ağırlıklı olarak Cezayir de dahil olmak üzere, özellikle Orta Doğu Afrika Bölgesinde yayılmaya devam eden Euro Repar Car Service 2021 yılına kadar 10.000 adedin üzerinde hizmet noktasına ulaşmayı hedefliyor.

Christophe Musy yapmış olduğu değerlendirmede: “Euro Repar Car Service, her marka ve her yaştan araç sahibine ulaşmayı hedefleyen çok markalı satış sonrası hizmet girişimimizin önemli bir öğesini oluşturuyor. Bu girişim, PSA Grubu’nun müşteri tabanını genişletmeyi amaçlayan global Push to Pass stratejik planı içerisinde temel bir rol oynuyor.” dedi.