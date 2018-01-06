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Dünyanın en zorlu rallisi başlıyor!

Dünya’nın en zorlu ve tehlikeli yarışı olarak kabul edilen ralli bugün başlıyor.

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Güney Amerika'da 10. kez düzenlenecek Dakar rallisine Peru, Bolivya ve Arjantin ev sahipliği yapacak. Peru'nun başkenti Lima'da başlayacak 40. Dakar Rallisi, 20 Ocak'ta Arjantin'in Cordoba kentinde tamamlanacak.

Otomobil, motosiklet, kamyon ve quad olmak üzere dört kategoride 14 etap sürecek yarışlarda, katılımcılar yaklaşık 9 bin kilometre katedecek.

TEKNİK DİREKTÖR VİLLAS-BOAS DA YARIŞACAK

Motor sporlarının en prestijli organizasyonunda, dünyaca ünlü teknik direktör Andre Villas-Boas da yardımcı pilotu Ruben Faria ile otomobil kategorisinde yarışacak.

Kariyerinde Porto, Chelsea, Tottenham, Zenit ve son olarak Şanghay SIPG'de görev alan Portekizli teknik adam, geçen yıl kasım ayında Çin ekibinden ayrılarak kariyerine otomobil yarışçısı olarak devam edeceğini duyurmuştu.

Kazanması kadar tamamlanması da zor olan ralli, RedBull.TV tarafından canlı yayınlanacak.

Yarışlarda, bugüne kadar 28 sürücü çeşitli kazalarda hayatını kaybetmişti.

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