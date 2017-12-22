Dünyayı Türkler taşıyor!

Ankara Ticaret Odası’nın düzenlediği 3. Ankara Marka Festivali’nin konuşmacıları arasında yer alan Bozankaya Yönetim Kurulu Başkanı Aytunç Günay, Türkiye’de geleceğin akıllı şehirlerinin alt yapısını oluşturduklarını, çevre ve insan sağlığına duyarlı elektrikli ticari araçlar ve raylı sistemler ürettiklerini söyledi.

Konuşmasında, 2030 yılına kadar şehirlerde yaşayan insan sayısının 5 milyara ulaşmasının beklendiğini belirten Günay şöyle devam etti: “Her gün ortalama 200 bin kişinin şehirlere göç ettiği bir dönemi yaşıyoruz. Artan göç oranları, hem göç veren hem de göç alan şehirleri etkiliyor. Bu durum mevcut altyapının daha verimli ve akıllı kullanımını da mecbur kılıyor. Geleceğin ‘Akıllı Şehir’lerinde, sensörler ve akıllı yazılımlarla desteklenen otonom araçlar yollarda olacak. Sürücüsüz taşıtlar ilk etapta, kendilerine özel yollarda kullanılacak. Böylelikle trafiği azaltacak ve hasarları önleyecek. Bu yeni teknoloji, önümüzdeki dönemde toplu ulaşım araçlarına da kolaylıkla entegre edilebilecek. Akıllı trafik uygulamaları ile sürücü hatalarının önüne geçilebilecek. Böylelikle ölümler ve yaralanmalar da azalacak.”

Sileo, tramvay ve trambuslarımızla Türkiye ve Almanya’da yolcu taşıyoruz

Bozankaya’nın da bu yeni döneme tüm enerjisiyle hazırlandığını söyleyen Günay, şu bilgileri verdi: “Geleceğin akıllı şehirlerinin altyapılarını bugünden oluşturuyoruz. Çevre ve insan sağlığına duyarlı elektrikli ticari araçlar ve raylı sistemler üretiyoruz. Sileo marka elektrikli otobüsümüz, şehir içi toplu ulaşımı olabildiğince sessiz ve temiz hale getiriyor. Trambus adını verdiğimiz modern troleybüs sistemimiz, elektrikli havai hattan aldığı güçle çalışan, raylı sistem gövdesine sahip olduğundan yolcu taşıma kapasitesi yüksek, enerji tüketimi yönünden ekonomik ve çevre dostu olan bir yeni toplu ulaşım aracı. Tramvay, yüksek yolcu kapasitesi, düşük enerji tüketimi, sıfır emisyon ilkesi ve modern vizyonuyla öne çıkıyor. Tramvaylarımız, trambuslerimiz ve Sileo elektrikli otobüslerimizle Türkiye’de İzmir, Kayseri, Malatya, Konya ve Almanya’da Bonn, Bremen, Aachen ve Lübeck gibi birçok şehirde yolcu taşıyoruz. Yeni ve devam etmekte olan projelerimizle şehirlerin ve yerel yönetimlerin ihtiyaçlarına uygun özel toplu ulaşım alternatifleri geliştiriyoruz. Yakın zamanda Türkiye’de Elazığ, Şanlıurfa ve Manisa; Almanya’da ise Trier, Darmstadt ve Hamburg şehirlerinin elektrikli otobüs ihalelerini kazandık. Türkiye’de açılan 7 elektrikli otobüs ihalesinin tamamını biz aldık.”

Türkiye’nin ilk metro ihracatını gerçekleştireceğiz

Yaklaşık 2 yıldır elektrikli araçlarla toplu ulaşımda hizmet verdiklerini belirten Bozankaya Yönetim Kurulu Başkanı Aytunç Günay, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bir şarj ile en uzun mesafeyi kat edebilen otobüsler üretiyoruz. Önümüzdeki yıl Türkiye’nin ilk metro ihracatını gerçekleştireceğiz. En önemlisi Türkiye’nin %100 elektrikli ve sürücüsüz ilk otobüsünü üretmek üzereyiz. Elektrikli araç filosuna sahip olan İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin verilerine göre; araç başına yılda 25 bin litre fosil yakıt kullanımı ve yılda 65 ton karbondioksit salınımı engelleniyor. Biz de ürünlerimizle, temiz ve yenilenebilir enerji kullanımını desteklemeye, toplumların yaşam kalitesinin artırılmasına katkıda bulunmaya devam edeceğiz.”

Ar-Ge faaliyetlerimizi hızlandırdık, dünya devleriyle rekabet edeceğiz

Günay konuşmasında, kamu destekli ve öz kaynaklarla yapılan 22 Ar-Ge projesinin büyük bir bölümünü tamamladıklarını da belirtti. Sürücüsüz araç endüstrisinin yılda ortalama %16 oranında büyüdüğünü ve 2025 yılında 1,2 trilyon USD’lık bir piyasa değerine ulaşmasının beklendiğini de söyledi.

Bozankaya’nın hedeflerini ise şöyle anlattı:

“Sadece ülkemizde öncü olmak için değil, aynı zamanda dünya devleri ile rekabet edebilme hedefiyle çalışıyoruz. Türkiye’de ilk kez, yeni teknoloji akıllı elektrikli otobüs platformu geliştirmeyi hedefliyoruz. Bu araçta arıza tespit, trafik uyarı sistemi içeren otonom sistemi uygulamaları olacak. Bu alanda Ar-Ge faaliyetlerimizi başlattık. Dünyada Endüstri 4.0 olarak anılan 4’üncü sanayi devriminin ilk ışıkları görülürken, biz de yeni sanayi toplumuna hızla uyum sağlamak için çalışıyoruz. Horizon 2020 Electric Mobility Europe (EMEurope) kapsamında konsorsiyuma dahil olduğumuz bir AB projemiz de mevcut. Konsorsiyum ortaklarımızla İsveç, Hollanda ve Almanya ile AB projeleri ve akıllı şehir uygulaması süreçlerine de dahil olacağız.”